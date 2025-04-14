Прокуратура помогла улучшить работу автобусов в Шадринске

Прокуратура помогла улучшить работу автобусного сообщения в городе Шадринске Курганской области после жалобы жителей в СМИ. Проверка, проведенная по поручению заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева, подтвердила нехватку водителей автобусов, и что количество автобусных рейсов не соответствует реальным потребностям населения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Основной проблемой послужило недостаточное количество водителей, вызванное их выходом на пенсию и сменой места работы. «Надзорные мероприятия показали, что еще одной причиной увеличения пассажиропотока на одном из муниципальных маршрутов стало введение в эксплуатацию новой школы, а также перевод учащихся на время ремонта из МБОУ „СОШ № 8“ в МБОУ „Образовательный центр № 5 „Созвездие““, — сообщили в прокуратуре.
Главе города Шадринска Антону Мокану было внесено представление об странении нарушений. В результате прокурорского вмешательства были предприняты меры для улучшения транспортной доступности: увеличено время работы на маршруте № 16 в утренние часы и сделана суббота рабочим днем, что обеспечило выполнение необходимого объема услуг. В марте 2025 года администрацией города также приняты дополнительные меры по трудоустройству водителей и запущены еще два городских автобусных маршрута.
О транспортном коллапсе в Шадринске URA.RU писало в начале года. Тогда в мэрии пояснили, что с частью перевозчиков были расторгнуты контракты, пассажиропоток по некоторым направлениям увеличился, а водителей автобусов не хватает катастрофически.
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