Прокуратура помогла улучшить работу автобусов в Шадринске

В Шадринске после прокурорской проверки добавили автобусные маршруты
© Служба новостей «URA.RU»
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В городе добавили два автобусных маршрута
В городе добавили два автобусных маршрута Фото:

Прокуратура помогла улучшить работу автобусного сообщения в городе Шадринске Курганской области после жалобы жителей в СМИ. Проверка, проведенная по поручению заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева, подтвердила нехватку водителей автобусов, и что количество автобусных рейсов не соответствует реальным потребностям населения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Основной проблемой послужило недостаточное количество водителей, вызванное их выходом на пенсию и сменой места работы. «Надзорные мероприятия показали, что еще одной причиной увеличения пассажиропотока на одном из муниципальных маршрутов стало введение в эксплуатацию новой школы, а также перевод учащихся на время ремонта из МБОУ „СОШ № 8“ в МБОУ „Образовательный центр № 5 „Созвездие““, — сообщили в прокуратуре.

Главе города Шадринска Антону Мокану было внесено представление об странении нарушений. В результате прокурорского вмешательства были предприняты меры для улучшения транспортной доступности: увеличено время работы на маршруте № 16 в утренние часы и сделана суббота рабочим днем, что обеспечило выполнение необходимого объема услуг. В марте 2025 года администрацией города также приняты дополнительные меры по трудоустройству водителей и запущены еще два городских автобусных маршрута.

О транспортном коллапсе в Шадринске URA.RU писало в начале года. Тогда в мэрии пояснили, что с частью перевозчиков были расторгнуты контракты, пассажиропоток по некоторым направлениям увеличился, а водителей автобусов не хватает катастрофически.

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Прокуратура помогла улучшить работу автобусного сообщения в городе Шадринске Курганской области после жалобы жителей в СМИ. Проверка, проведенная по поручению заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева, подтвердила нехватку водителей автобусов, и что количество автобусных рейсов не соответствует реальным потребностям населения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Основной проблемой послужило недостаточное количество водителей, вызванное их выходом на пенсию и сменой места работы. «Надзорные мероприятия показали, что еще одной причиной увеличения пассажиропотока на одном из муниципальных маршрутов стало введение в эксплуатацию новой школы, а также перевод учащихся на время ремонта из МБОУ „СОШ № 8“ в МБОУ „Образовательный центр № 5 „Созвездие““, — сообщили в прокуратуре. Главе города Шадринска Антону Мокану было внесено представление об странении нарушений. В результате прокурорского вмешательства были предприняты меры для улучшения транспортной доступности: увеличено время работы на маршруте № 16 в утренние часы и сделана суббота рабочим днем, что обеспечило выполнение необходимого объема услуг. В марте 2025 года администрацией города также приняты дополнительные меры по трудоустройству водителей и запущены еще два городских автобусных маршрута. О транспортном коллапсе в Шадринске URA.RU писало в начале года. Тогда в мэрии пояснили, что с частью перевозчиков были расторгнуты контракты, пассажиропоток по некоторым направлениям увеличился, а водителей автобусов не хватает катастрофически.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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