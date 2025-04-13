Учителя Ямала оказались на втором месте в России по уровню зарплат

Ямальские учителя стали одними из самых высокооплачиваемых в РФ (архивное фото)
Ямал занял второе место в России по самым высоким зарплатам учителей. Об этом говорится в официальных данных Министерства просвещения РФ.
«Средняя зарплата учителей в Ямало-Ненецком автономном округе — 170 830 рублей», — отметили в Минпросвещении. Это второе место в РФ, первое заняла Чукотка с 192 414 рублями в месяц.
Ранее URA.RU сообщало, что более ста учителей со всей России подали заявки на работу в ЯНАО. По обновленной программе «Учитель Ямала», педагоги при переезде в округ смогут получить грант в размере одного миллиона рублей.
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