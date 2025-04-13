13 апреля 2025

Учителя Ямала оказались на втором месте в России по уровню зарплат

Минпросвещения РФ: средняя зарплата учителей в ЯНАО более 170 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ямальские учителя стали одними из самых высокооплачиваемых в РФ (архивное фото)
Ямальские учителя стали одними из самых высокооплачиваемых в РФ (архивное фото) Фото:

Ямал занял второе место в России по самым высоким зарплатам учителей. Об этом говорится в официальных данных Министерства просвещения РФ.

«Средняя зарплата учителей в Ямало-Ненецком автономном округе — 170 830 рублей», — отметили в Минпросвещении. Это второе место в РФ, первое заняла Чукотка с 192 414 рублями в месяц.

Ранее URA.RU сообщало, что более ста учителей со всей России подали заявки на работу в ЯНАО. По обновленной программе «Учитель Ямала», педагоги при переезде в округ смогут получить грант в размере одного миллиона рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ямал занял второе место в России по самым высоким зарплатам учителей. Об этом говорится в официальных данных Министерства просвещения РФ. «Средняя зарплата учителей в Ямало-Ненецком автономном округе — 170 830 рублей», — отметили в Минпросвещении. Это второе место в РФ, первое заняла Чукотка с 192 414 рублями в месяц. Ранее URA.RU сообщало, что более ста учителей со всей России подали заявки на работу в ЯНАО. По обновленной программе «Учитель Ямала», педагоги при переезде в округ смогут получить грант в размере одного миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...