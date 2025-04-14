В Ревде (Свердловская область) вечером 14 апреля пожар в жилом доме на улице Ильича унес жизни двух человек. Еще один находится в тяжелом состоянии, рассказал очевидец.
«Пожарные извлекли из дома троих пострадавших. Прибывшие медики госпитализировали одного человека в больницу, однако двоих спасти не удалось — они скончались на месте», — передает telegram-канал «Ревдинский рабочий» слова собеседника.
На месте работают спасатели. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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