Под Екатеринбургом в горящем доме погибли два человека, еще один пострадал. Видео

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На месте ЧП работают экстренные службы (архивное фото)
На месте ЧП работают экстренные службы (архивное фото) Фото:

В Ревде (Свердловская область) вечером 14 апреля пожар в жилом доме на улице Ильича унес жизни двух человек. Еще один находится в тяжелом состоянии, рассказал очевидец.

«Пожарные извлекли из дома троих пострадавших. Прибывшие медики госпитализировали одного человека в больницу, однако двоих спасти не удалось — они скончались на месте», — передает telegram-канал «Ревдинский рабочий» слова собеседника.

На месте работают спасатели. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Ревде (Свердловская область) вечером 14 апреля пожар в жилом доме на улице Ильича унес жизни двух человек. Еще один находится в тяжелом состоянии, рассказал очевидец. «Пожарные извлекли из дома троих пострадавших. Прибывшие медики госпитализировали одного человека в больницу, однако двоих спасти не удалось — они скончались на месте», — передает telegram-канал «Ревдинский рабочий» слова собеседника. На месте работают спасатели. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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