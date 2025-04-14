Европа пообещала наглядно показать, как будет жить без российского газа

Европейский союз намерен 6 мая представить план поэтапного сокращения зависимости от энергетических ресурсов России. Об этом написало агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
«Европейский союз планирует в начале мая наметить в общих чертах шаги по поэтапному отказу от российского ископаемого топлива... Изначально запланированная ранее в этом году публикация дорожной карты была отложена... Теперь план должен быть опубликован 6 мая», — говорится в сообщении.
Согласно информации, полученной от источников агентства, предложенный план будет нацелен на методы уменьшения зависимости от импорта энергетических ресурсов из России. Ожидается, что Еврокомиссия может предложить применение торговых механизмов, включая установление квот и введение пошлин. Источники утверждают, что после презентации дорожной карты последует разработка соответствующего законодательного проекта.
Как URA.RU писало ранее, руководители крупнейших компаний Европейского союза рассматривают возможность возобновления импорта газа из России. Эта тема набирает актуальность в связи с энергетическими проблемами, с которыми в настоящее время сталкивается ЕС. Одновременно в рамках рассмотрения семнадцатого пакета санкций против России, Европа ищет варианты введения ограничений на ввоз российской нефти и газа, пишет RT.
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