14 апреля 2025

Экс-министр Пермского края Морозов занялся торговлей лесоматериалами

© Служба новостей «URA.RU»
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Леонид Морозов возглавил ООО
Леонид Морозов возглавил ООО Фото:

Первый глава минэкономразвития Прикамья Леонид Морозов стал главой ООО «БМ-Логистик». Компания специализируется на продаже лесоматериалов, указано в базе «СПАРК-Интерфакс».

Общество зарегистрировали на прошлой неделе в Перми по улице Подлесной. На том же месте располагался пермский офис АО «Соликамскбумпром». «Совладельцами компании стали Морозов (50%), сын президента „Соликамскбумпрома“ Виктора Баранова — Кирилл (26%) и подконтрольное ему московское ООО „БВК-Инвест“ (24%)», — на опубликованные материалы ссылается «Коммерсант-Прикамье».

Морозов отказался комментировать участие в новом бизнес-проекте. Согласно данным из открытых источников, «БМ-Логистик» занимается оптовой торговлей строительными и лесоматериалами.

В данный момент экс-министр продолжает работать в инвестиционной компании «Финдом». Он возглавил краевое ведомство в год основания — 2014-й. Являлся руководителем структуры до 2017 года.

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Первый глава минэкономразвития Прикамья Леонид Морозов стал главой ООО «БМ-Логистик». Компания специализируется на продаже лесоматериалов, указано в базе «СПАРК-Интерфакс». Общество зарегистрировали на прошлой неделе в Перми по улице Подлесной. На том же месте располагался пермский офис АО «Соликамскбумпром». «Совладельцами компании стали Морозов (50%), сын президента „Соликамскбумпрома“ Виктора Баранова — Кирилл (26%) и подконтрольное ему московское ООО „БВК-Инвест“ (24%)», — на опубликованные материалы ссылается «Коммерсант-Прикамье». Морозов отказался комментировать участие в новом бизнес-проекте. Согласно данным из открытых источников, «БМ-Логистик» занимается оптовой торговлей строительными и лесоматериалами. В данный момент экс-министр продолжает работать в инвестиционной компании «Финдом». Он возглавил краевое ведомство в год основания — 2014-й. Являлся руководителем структуры до 2017 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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