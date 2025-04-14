Экс-министр Пермского края Морозов занялся торговлей лесоматериалами

Первый глава минэкономразвития Прикамья Леонид Морозов стал главой ООО «БМ-Логистик». Компания специализируется на продаже лесоматериалов, указано в базе «СПАРК-Интерфакс».
Общество зарегистрировали на прошлой неделе в Перми по улице Подлесной. На том же месте располагался пермский офис АО «Соликамскбумпром». «Совладельцами компании стали Морозов (50%), сын президента „Соликамскбумпрома“ Виктора Баранова — Кирилл (26%) и подконтрольное ему московское ООО „БВК-Инвест“ (24%)», — на опубликованные материалы ссылается «Коммерсант-Прикамье».
Морозов отказался комментировать участие в новом бизнес-проекте. Согласно данным из открытых источников, «БМ-Логистик» занимается оптовой торговлей строительными и лесоматериалами.
В данный момент экс-министр продолжает работать в инвестиционной компании «Финдом». Он возглавил краевое ведомство в год основания — 2014-й. Являлся руководителем структуры до 2017 года.
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