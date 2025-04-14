14 апреля 2025

ЧП произошло с самолетом, летевшем в Екатеринбург

У летевшего из Минеральных Вод в Екатеринбург самолета произошла разгерметизация
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс отправился обратно в аэропорт Минвод
Рейс отправился обратно в аэропорт Минвод Фото:

У самолета, направлявшегося в Екатеринбург из Минеральных Вод, произошла разгерметизация салона. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«SDM6653 sq7700 — разгерметизация», — сообщили в группе.

URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается.

По данным канала, это рейс авиакомпании «Россия». Он должен был отправится в Екатеринбург, однако, из-за возникшего ЧП развернулся. Предварительно, самолет возвращается в Минеральные Воды.

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У самолета, направлявшегося в Екатеринбург из Минеральных Вод, произошла разгерметизация салона. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «SDM6653 sq7700 — разгерметизация», — сообщили в группе. URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается. По данным канала, это рейс авиакомпании «Россия». Он должен был отправится в Екатеринбург, однако, из-за возникшего ЧП развернулся. Предварительно, самолет возвращается в Минеральные Воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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