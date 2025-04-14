ЧП произошло с самолетом, летевшем в Екатеринбург

Рейс отправился обратно в аэропорт Минвод
У самолета, направлявшегося в Екатеринбург из Минеральных Вод, произошла разгерметизация салона. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.
«SDM6653 sq7700 — разгерметизация», — сообщили в группе.
URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается.
По данным канала, это рейс авиакомпании «Россия». Он должен был отправится в Екатеринбург, однако, из-за возникшего ЧП развернулся. Предварительно, самолет возвращается в Минеральные Воды.
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