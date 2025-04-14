На звание главного футбольного организатора в Прикамье претендуют две федерации

«Федерация футбола Пермского края» обратилась в суд с иском к недавно сформированной «Пермской краевой федерации футбола». По мнению заявителя, ответчик должен сменить очень похожее название.
«Исковое заявление „Федерации футбола Пермского края“ зарегистрировано 7 апреля. Ответчиком по делу выступает „Пермская краевая федерация футбола“», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». Истец считает, что новое юрлицо фактически ставит своими задачами — замену действующей федерации футбола и перевод под свою эгиду профильного чемпионата и регионального первенства.
Заявитель настаивает, названия двух структур совпадают до степени смешения, что противоречит действующему законодательству. При этом «Федерацию футбола Пермского края» создали в ноябре 1996 года. А клон — в сентябре 2024-го, указано в исковом заявлении.
Редакции URA.RU не удалось получить оперативный комментарий от представителей ответчика. Источник агентства в политэлите края объяснил, что новую организацию сформировали именно для замены действующей федерации. Это произошло после того, как минспорта Прикамья отобрало аккредитацию у «Федерация футбола Пермского края» из-за многочисленных нарушений. До этого главу структуры Дмитрия Терехова обвинили в мошенничестве.
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