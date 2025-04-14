14 апреля 2025

На звание главного футбольного организатора в Прикамье претендуют две федерации

© Служба новостей «URA.RU»
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Названия двух структур очень похожи
Названия двух структур очень похожи Фото:

«Федерация футбола Пермского края» обратилась в суд с иском к недавно сформированной «Пермской краевой федерации футбола». По мнению заявителя, ответчик должен сменить очень похожее название.

«Исковое заявление „Федерации футбола Пермского края“ зарегистрировано 7 апреля. Ответчиком по делу выступает „Пермская краевая федерация футбола“», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». Истец считает, что новое юрлицо фактически ставит своими задачами — замену действующей федерации футбола и перевод под свою эгиду профильного чемпионата и регионального первенства.

Заявитель настаивает, названия двух структур совпадают до степени смешения, что противоречит действующему законодательству. При этом «Федерацию футбола Пермского края» создали в ноябре 1996 года. А клон — в сентябре 2024-го, указано в исковом заявлении.

Редакции URA.RU не удалось получить оперативный комментарий от представителей ответчика. Источник агентства в политэлите края объяснил, что новую организацию сформировали именно для замены действующей федерации. Это произошло после того, как минспорта Прикамья отобрало аккредитацию у «Федерация футбола Пермского края» из-за многочисленных нарушений. До этого главу структуры Дмитрия Терехова обвинили в мошенничестве.

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«Федерация футбола Пермского края» обратилась в суд с иском к недавно сформированной «Пермской краевой федерации футбола». По мнению заявителя, ответчик должен сменить очень похожее название. «Исковое заявление „Федерации футбола Пермского края“ зарегистрировано 7 апреля. Ответчиком по делу выступает „Пермская краевая федерация футбола“», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». Истец считает, что новое юрлицо фактически ставит своими задачами — замену действующей федерации футбола и перевод под свою эгиду профильного чемпионата и регионального первенства. Заявитель настаивает, названия двух структур совпадают до степени смешения, что противоречит действующему законодательству. При этом «Федерацию футбола Пермского края» создали в ноябре 1996 года. А клон — в сентябре 2024-го, указано в исковом заявлении. Редакции URA.RU не удалось получить оперативный комментарий от представителей ответчика. Источник агентства в политэлите края объяснил, что новую организацию сформировали именно для замены действующей федерации. Это произошло после того, как минспорта Прикамья отобрало аккредитацию у «Федерация футбола Пермского края» из-за многочисленных нарушений. До этого главу структуры Дмитрия Терехова обвинили в мошенничестве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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