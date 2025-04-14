«Радиостанция Судного дня» передала сразу четыре сообщения за один день

Сразу четыре загадочных сообщения в течение одного дня прозвучали в эфире «Радиостанции Судного дня». Сквозь жужжание и помехи прозвучал отчетливый голос, который произнес несколько странных слов. Об этом сообщает telegram-канал «УВБ-76 логи».
«В 10:54 по московскому времени прозвучало слово „нептун“. В 15:48 — слово „тимус“. В 17:17 — „лисоплащ“. Последним стало „нутобакс“, прозвучавшее в 18:41», — сообщается в telegram-канале «УВБ-76 логи».
Военную станцию УВБ-76, которая начала вещание в 1975 году, прозвали «Радиостанцией Судного дня» или «Жужжалкой», потому что в эфире постоянно звучит короткий тональный сигнал, через который иногда можно услышать людские голоса. Как правило, это набор бессмысленных слов и фраз, но периодически на этой радиоволне звучат гимн СССР, музыка из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро», песня Shaman «Я — русский» и другое.
До сих пор радиостанция остается самой загадочной. Ее сообщения может услышать любой, но расшифровать послания еще никому не удавалось. Есть версия, что она активизируется накануне каких-либо глобальных событий, за что и получила свое название, пишет «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.