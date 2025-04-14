14 апреля 2025

«Радиостанция Судного дня» передала сразу четыре сообщения за один день

© Служба новостей «URA.RU»
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Расшифровать послания еще никому не удавалось
Расшифровать послания еще никому не удавалось Фото:

Сразу четыре загадочных сообщения в течение одного дня прозвучали в эфире «Радиостанции Судного дня». Сквозь жужжание и помехи прозвучал отчетливый голос, который произнес несколько странных слов. Об этом сообщает telegram-канал «УВБ-76 логи».

«В 10:54 по московскому времени прозвучало слово „нептун“. В 15:48 — слово „тимус“. В 17:17 — „лисоплащ“. Последним стало „нутобакс“, прозвучавшее в 18:41», — сообщается в telegram-канале «УВБ-76 логи».

Военную станцию УВБ-76, которая начала вещание в 1975 году, прозвали «Радиостанцией Судного дня» или «Жужжалкой», потому что в эфире постоянно звучит короткий тональный сигнал, через который иногда можно услышать людские голоса. Как правило, это набор бессмысленных слов и фраз, но периодически на этой радиоволне звучат гимн СССР, музыка из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро», песня Shaman «Я — русский» и другое.

До сих пор радиостанция остается самой загадочной. Ее сообщения может услышать любой, но расшифровать послания еще никому не удавалось. Есть версия, что она активизируется накануне каких-либо глобальных событий, за что и получила свое название, пишет «Царьград».

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Сразу четыре загадочных сообщения в течение одного дня прозвучали в эфире «Радиостанции Судного дня». Сквозь жужжание и помехи прозвучал отчетливый голос, который произнес несколько странных слов. Об этом сообщает telegram-канал «УВБ-76 логи». «В 10:54 по московскому времени прозвучало слово „нептун“. В 15:48 — слово „тимус“. В 17:17 — „лисоплащ“. Последним стало „нутобакс“, прозвучавшее в 18:41», — сообщается в telegram-канале «УВБ-76 логи». Военную станцию УВБ-76, которая начала вещание в 1975 году, прозвали «Радиостанцией Судного дня» или «Жужжалкой», потому что в эфире постоянно звучит короткий тональный сигнал, через который иногда можно услышать людские голоса. Как правило, это набор бессмысленных слов и фраз, но периодически на этой радиоволне звучат гимн СССР, музыка из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро», песня Shaman «Я — русский» и другое. До сих пор радиостанция остается самой загадочной. Ее сообщения может услышать любой, но расшифровать послания еще никому не удавалось. Есть версия, что она активизируется накануне каких-либо глобальных событий, за что и получила свое название, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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