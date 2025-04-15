Уиткоф: США продвигаются в заключении сделки с Россией по Украине

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Перезагрузка отношений России и США возможна, уверен Уиткоф
Перезагрузка отношений России и США возможна, уверен Уиткоф Фото:

США продвигаются в заключении сделки с Россией по Украине. Об этом заявил спецпосланник президента Штатов Дональда Трампа Стив Уиткоф в беседе с Fox News. Он также отметил, что в отношениях России и США возможна перестройка, передает ТАСС.

Ранее Уиткоф в Санкт-Петербурге встретился с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры шли четыре часа. В Белом доме по итогам встречи заявляли, что переговоры могут стать важным шагом к урегулированию конфликта на Украине.

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США продвигаются в заключении сделки с Россией по Украине. Об этом заявил спецпосланник президента Штатов Дональда Трампа Стив Уиткоф в беседе с Fox News. Он также отметил, что в отношениях России и США возможна перестройка, передает ТАСС. Ранее Уиткоф в Санкт-Петербурге встретился с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры шли четыре часа. В Белом доме по итогам встречи заявляли, что переговоры могут стать важным шагом к урегулированию конфликта на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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