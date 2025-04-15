Перезагрузка отношений России и США возможна, уверен Уиткоф
США продвигаются в заключении сделки с Россией по Украине. Об этом заявил спецпосланник президента Штатов Дональда Трампа Стив Уиткоф в беседе с Fox News. Он также отметил, что в отношениях России и США возможна перестройка, передает ТАСС.
Ранее Уиткоф в Санкт-Петербурге встретился с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры шли четыре часа. В Белом доме по итогам встречи заявляли, что переговоры могут стать важным шагом к урегулированию конфликта на Украине.
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