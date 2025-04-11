В Кремле раскрыли, о чем говорили Путин и Уиткофф

Темой встречи президента России Владимира Путина и американского спецпосланника Стива Уиткоффа в Петербурге были аспекты урегулирования на Украине. Об этом сообщили в Кремле.
«Глава Российского государства провел встречу со специальным посланником Президента Соединенных Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи — аспекты украинского урегулирования», — говорится в сообщении.
В Санкт-Петербурге завершилась встреча Путина и Уиткоффа. Она продлилась 4, 5 часа. В Белом доме заявляли, что их встреча поможет урегулированию конфликта на Украине.
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