11 апреля 2025

В Кремле раскрыли, о чем говорили Путин и Уиткофф

Путин и Уиткофф обсудили аспекты украинского урегулирования
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переговоры Путина и Уиткоффа продлились 4, 5 часа
Переговоры Путина и Уиткоффа продлились 4, 5 часа Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Темой встречи президента России Владимира Путина и американского спецпосланника  Стива Уиткоффа в Петербурге были аспекты урегулирования на Украине. Об этом сообщили в Кремле.

«Глава Российского государства провел встречу со специальным посланником Президента Соединенных Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи — аспекты украинского урегулирования», — говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге завершилась встреча Путина и Уиткоффа. Она продлилась 4, 5 часа. В Белом доме заявляли, что их встреча поможет урегулированию конфликта на Украине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Темой встречи президента России Владимира Путина и американского спецпосланника  Стива Уиткоффа в Петербурге были аспекты урегулирования на Украине. Об этом сообщили в Кремле. «Глава Российского государства провел встречу со специальным посланником Президента Соединенных Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи — аспекты украинского урегулирования», — говорится в сообщении. В Санкт-Петербурге завершилась встреча Путина и Уиткоффа. Она продлилась 4, 5 часа. В Белом доме заявляли, что их встреча поможет урегулированию конфликта на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...