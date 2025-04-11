Белый дом: переговоры Уиткофа в РФ помогут урегулированию на Украине

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Ливитт уверена, что визит Уиткоффа в РФ является значимым в контексте украинского конфликта
Ливитт уверена, что визит Уиткоффа в РФ является значимым в контексте украинского конфликта Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Переговоры спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина, которые сегодня проходят в Санкт-Петербурге, могут стать важным шаг к урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт.

«США рассматривают переговоры Уиткоффа в РФ как еще один шаг к прекращению огня и окончательному урегулированию на Украине», — заявила Ливитт во время брифинга с журналистами. Трансляция велась на официальном сайте Белого дома. Она также добавила, что визит американского политика может поспособствовать заключению мирного соглашения. 

В Санкт-Петербурге 11 апреля началась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа. В официальном telegram-канале Кремля было опубликовано видео, на котором политики пожимают друг другу руки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча станет значимым шагом в урегулировании ситуации на Украине и позволит России донести свою позицию до администрации Трампа, но не стоит ожидать прорывных результатов.

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Переговоры спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина, которые сегодня проходят в Санкт-Петербурге, могут стать важным шаг к урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт. «США рассматривают переговоры Уиткоффа в РФ как еще один шаг к прекращению огня и окончательному урегулированию на Украине», — заявила Ливитт во время брифинга с журналистами. Трансляция велась на официальном сайте Белого дома. Она также добавила, что визит американского политика может поспособствовать заключению мирного соглашения.  В Санкт-Петербурге 11 апреля началась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа. В официальном telegram-канале Кремля было опубликовано видео, на котором политики пожимают друг другу руки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча станет значимым шагом в урегулировании ситуации на Украине и позволит России донести свою позицию до администрации Трампа, но не стоит ожидать прорывных результатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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