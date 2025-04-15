Publico: Каллас пришлось отказаться от создания фонда для Украины

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас вынуждена отступить после провала плана по созданию фонда в 40 млрд евро для военной помощи Киеву. Об этом сообщило издание Publico, отметив, что против ее инициативы выступили Испания, Италия и Франция.
«В итоге главе евродипломатии пришлось сдаться и проявить прагматизм, столкнувшись с доказательствами того, что ее план-максимум не увенчается успехом», — говорится в материале. В результате Каллас предложила отправить Украине два миллиона снарядов на общую сумму в пять миллиардов евро. Эти средства предполагается собрать за счет добровольных взносов от стран-членов ЕС.
Отмечается, что в скором времени пройдет заседание Совета по иностранным делам, будет обсуждаться вопрос солидарности стран-членов Евросоюза в отношении Украины. Некоторые государства, включая Нидерланды, выразили обеспокоенность по поводу недостаточной солидарности со стороны некоторых партнеров по ЕС. Ожидается, что это будет одной из ключевых тем дискуссии на заседании. От самого же заседания не ожидается итогового принятия важных решений.
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