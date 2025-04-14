14 апреля 2025

В ЯНАО арестовали буйного подростка с ножом

В Тазовском 16-летний парень обвиняется в покушении на убийство
© Служба новостей «URA.RU»
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В Антипаюте задержали буйного подростка с ножом
В Антипаюте задержали буйного подростка с ножом Фото:

В селе Антипаюта (Тазовский район, ЯНАО) после поножовщины в марте 2025 года задержали 16-летнего подростка. Ему вменяется покушение на убийство, сообщает окружной следком.

«По данным следствия, в ночь с 28 марта на 29 марта 2025 года в селе Антипаюта несовершеннолетний в ходе ссоры со своим знакомым нанес ему ножом пять резаных ранений в лобную область, правую голень и грудь, а также множественные удары ногами и руками по голове и телу, причинив тяжкие телесные повреждения», — сообщает telegram-канал «Следком ЯНАО».

Несовершеннолетнему предъявили обвинение в покушении на убийство. Он находится под стражей. Потерпевшему оказали медицинскую помощь.

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В селе Антипаюта (Тазовский район, ЯНАО) после поножовщины в марте 2025 года задержали 16-летнего подростка. Ему вменяется покушение на убийство, сообщает окружной следком. «По данным следствия, в ночь с 28 марта на 29 марта 2025 года в селе Антипаюта несовершеннолетний в ходе ссоры со своим знакомым нанес ему ножом пять резаных ранений в лобную область, правую голень и грудь, а также множественные удары ногами и руками по голове и телу, причинив тяжкие телесные повреждения», — сообщает telegram-канал «Следком ЯНАО». Несовершеннолетнему предъявили обвинение в покушении на убийство. Он находится под стражей. Потерпевшему оказали медицинскую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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