В ЯНАО арестовали буйного подростка с ножом

В селе Антипаюта (Тазовский район, ЯНАО) после поножовщины в марте 2025 года задержали 16-летнего подростка. Ему вменяется покушение на убийство, сообщает окружной следком.
«По данным следствия, в ночь с 28 марта на 29 марта 2025 года в селе Антипаюта несовершеннолетний в ходе ссоры со своим знакомым нанес ему ножом пять резаных ранений в лобную область, правую голень и грудь, а также множественные удары ногами и руками по голове и телу, причинив тяжкие телесные повреждения», — сообщает telegram-канал «Следком ЯНАО».
Несовершеннолетнему предъявили обвинение в покушении на убийство. Он находится под стражей. Потерпевшему оказали медицинскую помощь.
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