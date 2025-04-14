14 апреля 2025

В Екатеринбурге перекрыли улицы, а на дороги выехали танки и бронемашины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция парада Победы. Екатеринбург , военная техника, военные, колонна военной техники, репетиция парада победы
Колонну сопровождали инспекторы ДПС и военная полиция Фото:

В Екатеринбурге утром 15 апреля в районе Вторчермета перекрыли несколько улиц для проведения репетиции парада Победы. На дорогу вывели длинную колонну военной техники, сообщает корреспондент URA.RU.

Танки Т-34, Т-72БЗ, ракетные комплексы С-400 «Триумф», БРК «Бастион», БТР-40, грузовые машины Studebaker, мотоциклы МВ-650М и бронеавтомобили периода Второй мировой войны БА-64 запечатлели на улице Новосибирской. Длинную колонну сопровождали инспекторы ДПС и военная полиция.

Следующие репетиции состоятся 17, 22, 24 и 29 апреля. На время мероприятия будет ограничено движение по улицам Дорожная, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. Также изменятся автобусные маршруты №№81, 77 и 53.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге утром 15 апреля в районе Вторчермета перекрыли несколько улиц для проведения репетиции парада Победы. На дорогу вывели длинную колонну военной техники, сообщает корреспондент URA.RU. Танки Т-34, Т-72БЗ, ракетные комплексы С-400 «Триумф», БРК «Бастион», БТР-40, грузовые машины Studebaker, мотоциклы МВ-650М и бронеавтомобили периода Второй мировой войны БА-64 запечатлели на улице Новосибирской. Длинную колонну сопровождали инспекторы ДПС и военная полиция. Следующие репетиции состоятся 17, 22, 24 и 29 апреля. На время мероприятия будет ограничено движение по улицам Дорожная, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. Также изменятся автобусные маршруты №№81, 77 и 53.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...