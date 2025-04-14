В Екатеринбурге утром 15 апреля в районе Вторчермета перекрыли несколько улиц для проведения репетиции парада Победы. На дорогу вывели длинную колонну военной техники, сообщает корреспондент URA.RU.
Танки Т-34, Т-72БЗ, ракетные комплексы С-400 «Триумф», БРК «Бастион», БТР-40, грузовые машины Studebaker, мотоциклы МВ-650М и бронеавтомобили периода Второй мировой войны БА-64 запечатлели на улице Новосибирской. Длинную колонну сопровождали инспекторы ДПС и военная полиция.
Следующие репетиции состоятся 17, 22, 24 и 29 апреля. На время мероприятия будет ограничено движение по улицам Дорожная, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. Также изменятся автобусные маршруты №№81, 77 и 53.
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В Екатеринбурге утром 15 апреля в районе Вторчермета перекрыли несколько улиц для проведения репетиции парада Победы. На дорогу вывели длинную колонну военной техники, сообщает корреспондент URA.RU. Танки Т-34, Т-72БЗ, ракетные комплексы С-400 «Триумф», БРК «Бастион», БТР-40, грузовые машины Studebaker, мотоциклы МВ-650М и бронеавтомобили периода Второй мировой войны БА-64 запечатлели на улице Новосибирской. Длинную колонну сопровождали инспекторы ДПС и военная полиция. Следующие репетиции состоятся 17, 22, 24 и 29 апреля. На время мероприятия будет ограничено движение по улицам Дорожная, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. Также изменятся автобусные маршруты №№81, 77 и 53.