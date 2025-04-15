Управляемый из Москвы дрон впервые поразил объект ВСУ в Часовом Яре

Под Часовым Яром впервые была поражена украинская цель с использованием российского FPV-дрона «Овод», сообщил командир и основатель добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Испанец». Управление БПЛА осуществлялось оператором из Москвы через новейший программно-аппаратный комплекс сверх дальнего управления «Орбита» разработки «Центра беспилотных систем и технологий» (ЦБСТ).
«Впервые за все время, впервые на планете, сегодня было боевое применение дрона (из Москвы) с поражением в Часовом Яре», — заявил боец с позывным «Испанец». Его слова передает РИА Новости.
Команда БПЛА бригады «Эспаньола» подготовила дрон к боевому заданию на территории ДНР. Оператор, находившийся в деловом комплексе Москва-Сити, взял на себя управление беспилотником с помощью системы «Орбита». Для связи и навигации с оператором выступала группа военных и инженеров, расположенная в Часовом Яре. «Овод», управляемый дистанционно, преодолел расстояние в более чем 11 километров и точно поразил заданную цель в ДНР.
По словам командира бригады «Эспаньола», запуском дрона пытались проверить две вещи: можно ли управлять им с помощью компьютерной мышки и будет ли осуществляться связь между оператором и БПЛА. Создатель ударного FPV-дрона Андрей Иванов рассказал, что руководил группой инженеров в Часовом Яре в момент запуска дрона. Тестовое задание он оценил на 4,5 балла из пяти. Председатель правления «Центра беспилотных систем и технологий» Андрей Безруков сообщил, что «Орбита» позволит бить по целям ВСУ на фронте из любой точки России и мира.
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