Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск «Уральского завода тяжелого машиностроения» ("Уралмашзавод", подконтролен «Газпромбанку») к крупной итальянской банковской группе UniCredit. Как следует из данных в картотеке суда, теперь несколько банков UniCredit, в том числе и российский, должны главному заводу Екатеринбурга четыре миллиона евро, что по нынешнему курсу равняется 379,1 миллиона рублей.
"Исковые требования удовлетворить. Взыскать солидарно с ЮниКредит Банк ГмбХ (UniCredit Bank GmbH), ЮниКредит С.п.А. (UniCredit S.p.A.), АО «ЮниКредит Банк» в пользу ПАО «Уральский завод тяжелого машиностроения» — 3363000 евро долга по банковской гарантии от 19.10.2021 года, — 663972 евро и 29 евроцентов процентов, начисленных за период с 25.08.2022 по 07.06.2024", — говорится в решении суда.
Немецкое подразделение UniCredit — «ЮниКредит Банк Гмбх» — еще в 2021 году предоставило предприятию из Екатеринбурга банковскую гарантию по договору поставки оборудования. Согласно ему, одна из структур немецкого машиностроительного холдинга Waldrich Coburg в 2022 году должна была поставить "Уралмашзаводу" оборудование для производства комплектующих для экскаваторов и другой горной техники.
В сентябре 2022 года Waldrich Coburg отказался исполнять обязательства. Компания объяснила это форс-мажорными обстоятельствами — решением Федерального ведомства экономики и экспортного контроля (BAFA) запретить экспорт в Россию. Но первый авансовый платеж — 3,3 миллиона евро — "Уралмашзавод" к тому моменту уже перевел.
Представитель UniCredit в суде заявлял, что организация не может выплатить банковскую гарантию, так как это нарушит санкции ЕС. Он подчеркнул, что следование санкциям является общей политикой банковской группы, которая осуществляет свою деятельность в том числе через свои дочерние подразделения на территории Италии, Германии и России.
В начале судебных разбирательств юристы "Уралмашзавода" добились ареста 23,1 тысячи обыкновенных акций «Юникредит банка» (филиал UniCredit в России). Однако в сентябре 2024 года суд заменил это на арест средств в 4,2 млн евро.
Итальянская группа UniCredit последние годы несколько раз заявляла о намерении отказаться от российского бизнеса. Директор группы говорил, что к концу 2025 года организация намерена практически полностью устранить свои трансграничные риски на Россию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!