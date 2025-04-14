14 апреля 2025

В курганской больнице пациентка после операции получила ожоги грелкой с кипятком

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Курганской области получит компенсацию от больницы
Жительница Курганской области получит компенсацию от больницы Фото:

Жительница Притобольного округа выиграла суд у курганской межрайонной больницы №3 после операции. Женщина получила ожоги в результате ненадлежащего послеоперационного обслуживания. Об этом URA.RU сообщили источники из медицинской сферы.

«Женщина была госпитализирована с признаками аппендицита. После операции и наркоза она очнулась со страшной болью в ногах. Оказалось, ей обожгли ноги грелкой с кипятком», — рассказали источники. Женщина подала иск к медучреждению о возмещении ущерба, который был частично удовлетворен.

Информация нашла подтверждение в суде. Женщина после операции аппендицита получила термические ожоги тазобедренного сустава и ступней. При этом ей отказались выписывать больничный с ожогами — его женщина добилась лишь после обращения в региональный депздрав. Он до сих пор испытывает боли и пьет обезболивающее. Женщина из-за ожогов не могла долго вернуться на работу, просила выплатить ей 250 тысяч рублей.

Выяснилось, что грелку с кипятком в ноги положила уборщица по указанию анестезистки. За это врач, анестезистка и уборщица получили выговоры. Представитель больницы с доводами пострадавшей был согласен, полагал, что ответственность должны нести сотрудники. Оперировавший врач сообщил, что никаких указаний о грелке не давал. Анестезистка для быстрого согревания пациентки попросила уборщицу положить грелку, но не проверила температуру набранной воды.

Суд признал факт ненадлежащего медицинского обслуживания в учреждении. Больницу обязали выплатить бывшей пациентке компенсацию в размере 150 тысяч. 

Редакция обратилась за комментариями к представителям департамента здравоохранения Курганской области. «В соответствии с решением суда пациенту будет возмещена компенсация морального вреда до конца апреля 2025 года», — сообщается в ответе департамента.

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Жительница Притобольного округа выиграла суд у курганской межрайонной больницы №3 после операции. Женщина получила ожоги в результате ненадлежащего послеоперационного обслуживания. Об этом URA.RU сообщили источники из медицинской сферы. «Женщина была госпитализирована с признаками аппендицита. После операции и наркоза она очнулась со страшной болью в ногах. Оказалось, ей обожгли ноги грелкой с кипятком», — рассказали источники. Женщина подала иск к медучреждению о возмещении ущерба, который был частично удовлетворен. Информация нашла подтверждение в суде. Женщина после операции аппендицита получила термические ожоги тазобедренного сустава и ступней. При этом ей отказались выписывать больничный с ожогами — его женщина добилась лишь после обращения в региональный депздрав. Он до сих пор испытывает боли и пьет обезболивающее. Женщина из-за ожогов не могла долго вернуться на работу, просила выплатить ей 250 тысяч рублей. Выяснилось, что грелку с кипятком в ноги положила уборщица по указанию анестезистки. За это врач, анестезистка и уборщица получили выговоры. Представитель больницы с доводами пострадавшей был согласен, полагал, что ответственность должны нести сотрудники. Оперировавший врач сообщил, что никаких указаний о грелке не давал. Анестезистка для быстрого согревания пациентки попросила уборщицу положить грелку, но не проверила температуру набранной воды. Суд признал факт ненадлежащего медицинского обслуживания в учреждении. Больницу обязали выплатить бывшей пациентке компенсацию в размере 150 тысяч.  Редакция обратилась за комментариями к представителям департамента здравоохранения Курганской области. «В соответствии с решением суда пациенту будет возмещена компенсация морального вреда до конца апреля 2025 года», — сообщается в ответе департамента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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