В курганской больнице пациентка после операции получила ожоги грелкой с кипятком

Жительница Притобольного округа выиграла суд у курганской межрайонной больницы №3 после операции. Женщина получила ожоги в результате ненадлежащего послеоперационного обслуживания. Об этом URA.RU сообщили источники из медицинской сферы.
«Женщина была госпитализирована с признаками аппендицита. После операции и наркоза она очнулась со страшной болью в ногах. Оказалось, ей обожгли ноги грелкой с кипятком», — рассказали источники. Женщина подала иск к медучреждению о возмещении ущерба, который был частично удовлетворен.
Информация нашла подтверждение в суде. Женщина после операции аппендицита получила термические ожоги тазобедренного сустава и ступней. При этом ей отказались выписывать больничный с ожогами — его женщина добилась лишь после обращения в региональный депздрав. Он до сих пор испытывает боли и пьет обезболивающее. Женщина из-за ожогов не могла долго вернуться на работу, просила выплатить ей 250 тысяч рублей.
Выяснилось, что грелку с кипятком в ноги положила уборщица по указанию анестезистки. За это врач, анестезистка и уборщица получили выговоры. Представитель больницы с доводами пострадавшей был согласен, полагал, что ответственность должны нести сотрудники. Оперировавший врач сообщил, что никаких указаний о грелке не давал. Анестезистка для быстрого согревания пациентки попросила уборщицу положить грелку, но не проверила температуру набранной воды.
Суд признал факт ненадлежащего медицинского обслуживания в учреждении. Больницу обязали выплатить бывшей пациентке компенсацию в размере 150 тысяч.
Редакция обратилась за комментариями к представителям департамента здравоохранения Курганской области. «В соответствии с решением суда пациенту будет возмещена компенсация морального вреда до конца апреля 2025 года», — сообщается в ответе департамента.
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