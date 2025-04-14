Челябинский контрактник отправился в колонию за смерть пешехода

Челябинский гарнизонный военный суд отправил в колонию контрактника, сбившего насмерть пешехода. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, военный получил пять с половиной лет лишения свободы.
«Военный суд признал военнослужащего виновным по п. „в “ ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять с половиной лет в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года. Приговор в законную силу не вступил», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Смертельная авария произошла в начале декабря 2024 года в Челябинске. Контрактник, не имея водительских прав, сел за руль и поехал кататься по ночному городу. Превысив скорость, он не смог затормозить перед пешеходным переходом и наехал на мужчину. От полученных травм тот скончался на следующий день в больнице.
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