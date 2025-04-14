14 апреля 2025

Челябинский контрактник отправился в колонию за смерть пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военного отправили в колонию-поселение на пять с половиной лет
Военного отправили в колонию-поселение на пять с половиной лет Фото:

Челябинский гарнизонный военный суд отправил в колонию контрактника, сбившего насмерть пешехода. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, военный получил пять с половиной лет лишения свободы.

«Военный суд признал военнослужащего виновным по п. „в “ ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять с половиной лет в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года. Приговор в законную силу не вступил», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Смертельная авария произошла в начале декабря 2024 года в Челябинске. Контрактник, не имея водительских прав, сел за руль и поехал кататься по ночному городу. Превысив скорость, он не смог затормозить перед пешеходным переходом и наехал на мужчину. От полученных травм тот скончался на следующий день в больнице.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский гарнизонный военный суд отправил в колонию контрактника, сбившего насмерть пешехода. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, военный получил пять с половиной лет лишения свободы. «Военный суд признал военнослужащего виновным по п. „в “ ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять с половиной лет в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года. Приговор в законную силу не вступил», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Смертельная авария произошла в начале декабря 2024 года в Челябинске. Контрактник, не имея водительских прав, сел за руль и поехал кататься по ночному городу. Превысив скорость, он не смог затормозить перед пешеходным переходом и наехал на мужчину. От полученных травм тот скончался на следующий день в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...