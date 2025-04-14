14 апреля 2025

Будущий глава Кунгура Толчин заранее выходит на работу в администрацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Толчин за месяц до конкурса начнет погружаться в процессы
Сергей Толчин за месяц до конкурса начнет погружаться в процессы Фото:

Основной претендент на пост мэра Кунгурского округа Сергей Толчин на днях выходит на работу в администрацию территории. По данным источников URA.RU, Толчин уволился из «Протон-ПМ», и 16 апреля приступит к обязанностям вице-мэра.

«Толчин, кандидатуру которого на пост главы Кунгурского округа уже согласовали краевые власти, заранее погружается в повестку. Конкурс по отбору мэра пройдет 15 мая, а до этого бывший топ-менеджер „Протон-ПМ“ начнет погружаться в повестку с позиции замглавы по перспективному развитию территорий», — пояснили инсайдеры.

В управлении внутренней политики территории URA.RU пояснили, что пока никаких кадровых решений не принималось. Сергей Толчин начал карьеру в 2005 году с должности главного специалиста департамента промышленности и природопользования администрации Пермской области. Потом работал в департаменте промполитики мэрии Перми. С 2011 года он занимается проектом технополиса «Новый Звездный» в статусе руководителя. Ранее URA.RU сообщало, что внутрипол согласовал его кандидатуру на пост мэра Кунгурского округа вместо уволившегося по собственному желанию Вадима Лысанова.

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Основной претендент на пост мэра Кунгурского округа Сергей Толчин на днях выходит на работу в администрацию территории. По данным источников URA.RU, Толчин уволился из «Протон-ПМ», и 16 апреля приступит к обязанностям вице-мэра. «Толчин, кандидатуру которого на пост главы Кунгурского округа уже согласовали краевые власти, заранее погружается в повестку. Конкурс по отбору мэра пройдет 15 мая, а до этого бывший топ-менеджер „Протон-ПМ“ начнет погружаться в повестку с позиции замглавы по перспективному развитию территорий», — пояснили инсайдеры. В управлении внутренней политики территории URA.RU пояснили, что пока никаких кадровых решений не принималось. Сергей Толчин начал карьеру в 2005 году с должности главного специалиста департамента промышленности и природопользования администрации Пермской области. Потом работал в департаменте промполитики мэрии Перми. С 2011 года он занимается проектом технополиса «Новый Звездный» в статусе руководителя. Ранее URA.RU сообщало, что внутрипол согласовал его кандидатуру на пост мэра Кунгурского округа вместо уволившегося по собственному желанию Вадима Лысанова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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