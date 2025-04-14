Будущий глава Кунгура Толчин заранее выходит на работу в администрацию

Основной претендент на пост мэра Кунгурского округа Сергей Толчин на днях выходит на работу в администрацию территории. По данным источников URA.RU, Толчин уволился из «Протон-ПМ», и 16 апреля приступит к обязанностям вице-мэра.
«Толчин, кандидатуру которого на пост главы Кунгурского округа уже согласовали краевые власти, заранее погружается в повестку. Конкурс по отбору мэра пройдет 15 мая, а до этого бывший топ-менеджер „Протон-ПМ“ начнет погружаться в повестку с позиции замглавы по перспективному развитию территорий», — пояснили инсайдеры.
В управлении внутренней политики территории URA.RU пояснили, что пока никаких кадровых решений не принималось. Сергей Толчин начал карьеру в 2005 году с должности главного специалиста департамента промышленности и природопользования администрации Пермской области. Потом работал в департаменте промполитики мэрии Перми. С 2011 года он занимается проектом технополиса «Новый Звездный» в статусе руководителя. Ранее URA.RU сообщало, что внутрипол согласовал его кандидатуру на пост мэра Кунгурского округа вместо уволившегося по собственному желанию Вадима Лысанова.
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