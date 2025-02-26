Мэр-старожил покидает должность после претензий прокуратуры

Мэр Кунгурского округа Вадим Лысанов добровольно оставит должность главы. Заявление депутаты местной думы рассмотрят на заседании 27 февраля. Лысанов, который управляет Кунгурским районом с 2011 года, якобы уходит по собственному желанию. На днях прокуратура внесла в думу представление, где указывает на конфликт интересов у Лысанова, но, говорят источники URA.RU в территории, депутаты откажут надзорному ведомству.
«Лысанов давно хотел уйти. Устал он уже. Но краевые власти просили его остаться, это опытный управленец. Именно он смог провести объединение в Кунгурский округ, предыдущим руководителям это не удавалось. Претензии прокуратуры, хоть она и не требует отставки Лысанова, стали последней каплей», — говорят инсайдеры.
И.о. главы территории станет один из заместителей Лысанова. Скорее всего, это будет или Василий Толстой, или Олег Лихачев. Кто в перспективе возглавит территорию без приставки «и.о.», пока не решено. Вадим Лысанов не ответил на звонок URA.RU.
Лысанов также является руководителем совета глав муниципалитетов Пермского края. По данным инсайдеров, после ухода он пока сохранит этот пост, законодательство это допускает.
Год назад краевая комиссия по рассмотрению вопросов в сфере противодействия коррупции установила факт наличия конфликта интересов у Лысанова: главный бухгалтер территории Надежда Ершова является гражданской супругой мэра. С жалобой в администрации губернатора обратилась прокуратура. Надзорное ведомство на этой неделе вышло в думу с требованием досрочной отставки Лысанова из-за нарушения антикоррупционного законодательства, сообщает «Коммерсант-Прикамье». Другой источник говорит, что прокуратура не требует увольнения, просит только урегулирования конфликта интересов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!