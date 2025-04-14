Пасхальные богослужения пройдут в двух десятках церквей Перми

В ночь на 20 апреля в храмах Перми пройдут пасхальные богослужения. В Пермской митрополии Русской православной церкви рассказали, что главная служба состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе. Также православных будут ждать еще в 20 храмах Перми.
«В ночь с 19 на 20 апреля в храмах города Перми состоятся ночные пасхальные богослужения, посвященное празднованию Светлого Христова Воскресения. Главное состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе (Пермь, ул. Монастырская, 95). Его возглавит Глава Пермской митрополии Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский. Начало ночного богослужения в 23:15», — говорится на сайте митрополии. В 9 утра в кафедральном соборе состоится поздняя Божественная литургия.
На сайте митрополии также опубликовано расписание богослужений в других храмах:
- Храм во имя Всех святых (Пермь, ул. Тихая, 23). Ночное пасхальное богослужение в 23:30. Поздняя Божественная литургия в 8:40
- Крестовый храм во имя святителя Митрофана Воронежского (Пермь, Комсомольский проспект, 6). Общая исповедь в 23:00. Ночное пасхальное богослужение в 23:20. Поздняя Божественная литургия в 9:00
- Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Пермь, ул. Ленина, 48). Ночное пасхальное богослужение в 23:00. Поздняя Божественная литургия в 8:40
- Храм в честь Вознесения Господня (Пермь, ул. Борчанинова, 11). Ночное пасхальное богослужение в 23:30. Поздняя Божественная литургия в 9:00
- Храм во имя святого апостола Андрея Первозванного (Пермь, ул. Старцева, 140 а). Ночное Пасхальное богослужение в 23:00. Поздняя Божественная литургия в 9:30
- Храм во имя святого праведного Симеона Верхотурского (Пермь, ул. Пушкина, 83). Ночное пасхальное богослужение в 23:30. Поздняя Божественная литургия в 9:00
- Петропавловский собор (Пермь, ул. Советская, 1/1). Ночное пасхальное богослужение в 23:30. Поздняя Божественная литургия в 9:00
- Храм во имя святых Царственных Страстотерпцев (Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 19). Ночное пасхальное богослужение в 23:30
- Храм во имя святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских (Пермь, ул. Хабаровская, 68). Ночное пасхальное богослужение в 0:00
- Храм во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (Пермь, шоссе Космонавтов, 185 (Пермская духовная семинария)). Ночное пасхальное богослужение в 23:00
- Храм во имя святого великомученика Георгия Победоносца (Пермь, ул. 25 октября, 103). Ночное пасхальное богослужение в 23.30. Поздняя Божественная литургия в 9:00
- Храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (Пермь, ул. Лодыгина, 40а). Ночное пасхальное богослужение в 23:30
- Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Пермь, ул. Генерала Доватора, 9). Ночное пасхальное богослужение в 23:30. Поздняя Божественная литургия в 10:00)
- Храм во имя равноапостольного князя Владимира (Пермь, ул. Кировоградская, 194). Ночное пасхальное богослужение в 0.00. Поздняя Божественная литургия в 9:00
- Храм во имя мученика Иоанна воина (Пермь, ул. Сестрорецкая, 9). Ночное пасхальное богослужение в 23:30
- Крестовоздвиженский храм (Пермь, ул. Омская, 4 (ул. Новгородская, 72). Ночное пасхальное богослужение в 23:30
- Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь (Пермь, ул. Висимская, 4а). Ночное пасхальное богослужение в 23:00. Поздняя Божественная литургия в 8:00
- Пермский Богоявленский мужской монастырь (Пермь, ул. 1-я Линия, 53). Ночное пасхальное богослужение в 23:00. Поздняя Божественная литургия в 9:00
- Пермский Успенский женский монастырь (Пермь, ул. Плеханова, 39/5). Начало исповеди в 22:00. Ночное пасхальное богослужение в 23:00. Поздняя Божественная литургия в 9:00 (храм во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова)
- Бахаревский Богородице-Казанский Серафимо-Алексеевский женский монастырь (Пермь, ул. Пристанционная, 38). Ночное пасхальное богослужение в 23:30. Поздняя Божественная литургия в 9:00
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