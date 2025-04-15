МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области

В Свердловской области второй день подряд — 16 апреля — ожидается мощный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует гражданам быть бдительными и осторожными в период непогоды», — добавили в ведомстве. Особое внимание следует уделить безопасности на улице и парковке автомобилей.
Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
Накануне спасатели разослали экстренное предупреждение о сильном ветре 15 апреля. Согласно прогнозам, сегодня его порывы могут достигать 18 метров в секунду.
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