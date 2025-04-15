МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области

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Скорость ветра достигнет 22 метров в секунду
Скорость ветра достигнет 22 метров в секунду Фото:

В Свердловской области второй день подряд — 16 апреля — ожидается мощный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует гражданам быть бдительными и осторожными в период непогоды», — добавили в ведомстве. Особое внимание следует уделить безопасности на улице и парковке автомобилей.

Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».

Накануне спасатели разослали экстренное предупреждение о сильном ветре 15 апреля. Согласно прогнозам, сегодня его порывы могут достигать 18 метров в секунду.

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В Свердловской области второй день подряд — 16 апреля — ожидается мощный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует гражданам быть бдительными и осторожными в период непогоды», — добавили в ведомстве. Особое внимание следует уделить безопасности на улице и парковке автомобилей. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112». Накануне спасатели разослали экстренное предупреждение о сильном ветре 15 апреля. Согласно прогнозам, сегодня его порывы могут достигать 18 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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