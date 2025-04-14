14 апреля 2025

Суд вынес приговор жителю ХМАО, укравшему у брата оружейный арсенал

Житель ХМАО получил пять лет условно за кражу оружия у брата
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Нефтеюганска украл оружие из гаража своего брата
Житель Нефтеюганска украл оружие из гаража своего брата Фото:

Нефтеюганский районный суд вынес приговор югорчанину, который украл у брата оружейный арсенал и боеприпасы. Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно, сообщается в картотеке суда.

«Определить к отбытию [осужденному] наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и один месяц. Считать условным назначенное наказание в виде лишения свободы, с испытательным сроком четыре года», — сообщается в базе данных суда.

Следствие установило, что югорчанин украл из сейфа в гараже брата охотничье ружье ТОЗ, огнестрельный пистолет и карабин «Сайга» с боеприпасами к ним. В суде он признал свою вину и раскаялся.

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Нефтеюганский районный суд вынес приговор югорчанину, который украл у брата оружейный арсенал и боеприпасы. Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно, сообщается в картотеке суда. «Определить к отбытию [осужденному] наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и один месяц. Считать условным назначенное наказание в виде лишения свободы, с испытательным сроком четыре года», — сообщается в базе данных суда. Следствие установило, что югорчанин украл из сейфа в гараже брата охотничье ружье ТОЗ, огнестрельный пистолет и карабин «Сайга» с боеприпасами к ним. В суде он признал свою вину и раскаялся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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