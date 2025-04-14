Суд вынес приговор жителю ХМАО, укравшему у брата оружейный арсенал

Нефтеюганский районный суд вынес приговор югорчанину, который украл у брата оружейный арсенал и боеприпасы. Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно, сообщается в картотеке суда.
«Определить к отбытию [осужденному] наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и один месяц. Считать условным назначенное наказание в виде лишения свободы, с испытательным сроком четыре года», — сообщается в базе данных суда.
Следствие установило, что югорчанин украл из сейфа в гараже брата охотничье ружье ТОЗ, огнестрельный пистолет и карабин «Сайга» с боеприпасами к ним. В суде он признал свою вину и раскаялся.
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