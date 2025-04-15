Повышение госпошлины при разводе до 100 тысяч рублей оказалось фейком

Госпошлина при разводе в России составляет пять тысяч рублей, а ее повышение до 100 тысяч не обсуждается. Об этом URA.RU сообщает в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
Фейк о росте госпошлины в двадцать раз появился после заявления депутата Госдумы Виталия Милонова, который выступил с таким предложением. Однако это только личное мнение Милонова, такой законопроект в России не рассматривается. «Срок для разводов надо увеличить на три месяца как минимум. Еще и госпошлину сделать тысяч 100 <...> тогда поймут, что развод — это не выход», — отметил Милонов в разговоре с aif.ru.
Заявления Милонова не первый раз становятся основой для фейков. Ранее в соцсетях появлялись сообщения о запрете турецких сериалов в России, после высказывания депутата об этом. Однако в официальных источниках Госдумы заявлений о таком запрете также не появлялось.
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