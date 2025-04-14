Вооруженный петербуржец на BMW остановил автобус, чтобы забрать свою жену

В Петербурге вооруженный мужчина на BMW преградил путь автобусу, чтобы вывести из него свою жену. По словам свидетелей, мужчина был вооружен охотничьим карабином. Об этом стало известно «Фонтанке».
«Вооруженный мужчина в ночь на 15 апреля подрезал и остановил автобус №?420, следовавший по Приморскому шоссе в Петербург. Поставив свой BMW поперек дороги, он подошел к общественному транспорту и вывел из салона гражданку. Вместе они сели в машину и уехали», — пишет «Фонтанка». По словам водителя автобуса, BMW внезапно выехала на дорогу перед движущимся автобусом, заставив его остановиться. Затем мужчина, угрожая оружием, подошел к двери автобуса и потребовал открыть ее.
Водитель, после возобновления движения, сообщил о случившемся в полицию Выборгского района. Однако отказался от подачи официального заявления. Полиция начала проверку.
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