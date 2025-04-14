14 апреля 2025

Вооруженный петербуржец на BMW остановил автобус, чтобы забрать свою жену

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина, угрожая оружием, подошел к двери автобуса и потребовал открыть ее
Мужчина, угрожая оружием, подошел к двери автобуса и потребовал открыть ее Фото:

В Петербурге вооруженный мужчина на BMW преградил путь автобусу, чтобы вывести из него свою жену. По словам свидетелей, мужчина был вооружен охотничьим карабином. Об этом стало известно «Фонтанке».

«Вооруженный мужчина в ночь на 15 апреля подрезал и остановил автобус №?420, следовавший по Приморскому шоссе в Петербург. Поставив свой BMW поперек дороги, он подошел к общественному транспорту и вывел из салона гражданку. Вместе они сели в машину и уехали», — пишет «Фонтанка». По словам водителя автобуса, BMW внезапно выехала на дорогу перед движущимся автобусом, заставив его остановиться. Затем мужчина, угрожая оружием, подошел к двери автобуса и потребовал открыть ее.

Водитель, после возобновления движения, сообщил о случившемся в полицию Выборгского района. Однако отказался от подачи официального заявления. Полиция начала проверку.

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В Петербурге вооруженный мужчина на BMW преградил путь автобусу, чтобы вывести из него свою жену. По словам свидетелей, мужчина был вооружен охотничьим карабином. Об этом стало известно «Фонтанке». «Вооруженный мужчина в ночь на 15 апреля подрезал и остановил автобус №?420, следовавший по Приморскому шоссе в Петербург. Поставив свой BMW поперек дороги, он подошел к общественному транспорту и вывел из салона гражданку. Вместе они сели в машину и уехали», — пишет «Фонтанка». По словам водителя автобуса, BMW внезапно выехала на дорогу перед движущимся автобусом, заставив его остановиться. Затем мужчина, угрожая оружием, подошел к двери автобуса и потребовал открыть ее. Водитель, после возобновления движения, сообщил о случившемся в полицию Выборгского района. Однако отказался от подачи официального заявления. Полиция начала проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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