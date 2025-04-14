Департамент транспорта Перми проверяет действия водителя, который выставил пассажиров из автобуса

Департамент транспорта Перми проверит действий водителя. Утром 15 апреля он работая на маршруте №1, выгнал всех пассажиров из салона на остановке «Кинотеатр Октябрь». По словам очевидцев, этому предшествовал его конфликт с одной из пассажирок.
«На основании выявленных нарушений условий контракта к перевозчику будет возможно применить штрафные санкции. При этом в автобусах с узкой кабиной обзор действительно может быть ограничен, когда пассажиры находятся на передней площадке. Специалисты просят с пониманием относиться к просьбе водителя не препятствовать обзору, если такая возможность есть. От этого зависит безопасность перевозок», — сообщили URA.RU в пресс-службе дептранса.
Там также призвали не провоцировать конфликты и решать их в правовом поле. Если у пассажира есть вопросы к работе сотрудника, то лучше обратиться к перевозчику или в департамент транспорта. Так действия водителя можно будет проверить и применить к нему дисциплинарные меры.
Ранее URA.RU сообщало подробности инцидента. Женщина стояла слишком близко к стеклу и загородила обзор водителю. Он потребовал, чтобы она отошла от стекла. Но женщина лишь спокойна сказала о том, что раз заплатила за проезд, значит может хоть где стоять. Далее один из пассажиров вступил в новый конфликт с водителем, но тот лишь молчал. Кто-то из толпы предположил, что сотрудник не трезв.
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