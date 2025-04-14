Утром 15 апреля водитель автобусного маршрута №1 в Перми выгнал всех пассажиров из салона на остановке «Кинотеатр Октябрь». По словам очевидцев, этому предшествовал его конфликт с одной из пассажирок.
«Женщина стояла слишком близко к стеклу и загородила обзор. Водитель потребовал, чтобы она отошла от стекла. Но она лишь спокойна сказала о том, что раз заплатила за проезд, значит может хоть где стоять», — сообщает портал «В курсе.ру».
Далее один из пассажиров вступил в новый конфликт с водителем, но тот лишь молчал. Кто-то из толпы предположил, что сотрудник не трезв.
URA.RU направило запросы в Министерство транспорта Пермского края и в департамент транспорта администрации Перми с просьбой прокомментировать инцидент и оценить возможность введения санкций в отношении водителя. Ответы на них ожидаются.
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