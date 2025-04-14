14 апреля 2025

В Перми водитель автобуса выгнал всех пассажиров из салона после конфликта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник повздорил с одной из пассажирок
Сотрудник повздорил с одной из пассажирок Фото:

Утром 15 апреля водитель автобусного маршрута №1 в Перми выгнал всех пассажиров из салона на остановке «Кинотеатр Октябрь». По словам очевидцев, этому предшествовал его конфликт с одной из пассажирок. 

«Женщина стояла слишком близко к стеклу и загородила обзор. Водитель потребовал, чтобы она отошла от стекла. Но она лишь спокойна сказала о том, что раз заплатила за проезд, значит может хоть где стоять», — сообщает портал «В курсе.ру». 

Далее один из пассажиров вступил в новый конфликт с водителем, но тот лишь молчал. Кто-то из толпы предположил, что сотрудник не трезв. 

URA.RU направило запросы в Министерство транспорта Пермского края и в департамент транспорта администрации Перми с просьбой прокомментировать инцидент и оценить возможность введения санкций в отношении водителя. Ответы на них ожидаются. 

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Утром 15 апреля водитель автобусного маршрута №1 в Перми выгнал всех пассажиров из салона на остановке «Кинотеатр Октябрь». По словам очевидцев, этому предшествовал его конфликт с одной из пассажирок.  «Женщина стояла слишком близко к стеклу и загородила обзор. Водитель потребовал, чтобы она отошла от стекла. Но она лишь спокойна сказала о том, что раз заплатила за проезд, значит может хоть где стоять», — сообщает портал «В курсе.ру».  Далее один из пассажиров вступил в новый конфликт с водителем, но тот лишь молчал. Кто-то из толпы предположил, что сотрудник не трезв.  URA.RU направило запросы в Министерство транспорта Пермского края и в департамент транспорта администрации Перми с просьбой прокомментировать инцидент и оценить возможность введения санкций в отношении водителя. Ответы на них ожидаются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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