Создателя «Синего кита» приготовили к 9 годам колонии строгого режима

Создатель интернет-сообщества «Синий Кит» Илья Погиблов признан виновным в склонении несовершеннолетних к самоубийству. Об этом сообщила пресс-служба судов Новосибирской области.
«Ленинский районный суд Новосибирска признал Илью Погиблова виновным в склонении несовершеннолетних к самоубийству и вовлечении их в деструктивную деятельность. Назначить наказание в виде девяти лет колонии строго режима» — передает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области. Подсудимый полностью признал вину. Суд также запретил на четыре года после освобождения администрировать какие-либо интернет-ресурсы. Приговор пока не вступил в законную силу.
В 2023 году Погиблов создал в сети сообщество, где давал подросткам опасные «задания», связанные с самоповреждением. Он и его сообщник пытались довести детей до суицида, но их действия были пресечены правоохранительными органами.
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