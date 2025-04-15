Создателя «Синего кита» приготовили к 9 годам колонии строгого режима

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Игра «Синий кит» склоняла детей к самоубийству
Игра «Синий кит» склоняла детей к самоубийству Фото:

Создатель интернет-сообщества «Синий Кит» Илья Погиблов признан виновным в склонении несовершеннолетних к самоубийству. Об этом сообщила пресс-служба судов Новосибирской области.

«Ленинский районный суд Новосибирска признал Илью Погиблова виновным в склонении несовершеннолетних к самоубийству и вовлечении их в деструктивную деятельность. Назначить наказание в виде девяти лет колонии строго режима» — передает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области. Подсудимый полностью признал вину. Суд также запретил на четыре года после освобождения администрировать какие-либо интернет-ресурсы. Приговор пока не вступил в законную силу.

В 2023 году Погиблов создал в сети сообщество, где давал подросткам опасные «задания», связанные с самоповреждением. Он и его сообщник пытались довести детей до суицида, но их действия были пресечены правоохранительными органами.

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Создатель интернет-сообщества «Синий Кит» Илья Погиблов признан виновным в склонении несовершеннолетних к самоубийству. Об этом сообщила пресс-служба судов Новосибирской области. «Ленинский районный суд Новосибирска признал Илью Погиблова виновным в склонении несовершеннолетних к самоубийству и вовлечении их в деструктивную деятельность. Назначить наказание в виде девяти лет колонии строго режима» — передает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области. Подсудимый полностью признал вину. Суд также запретил на четыре года после освобождения администрировать какие-либо интернет-ресурсы. Приговор пока не вступил в законную силу. В 2023 году Погиблов создал в сети сообщество, где давал подросткам опасные «задания», связанные с самоповреждением. Он и его сообщник пытались довести детей до суицида, но их действия были пресечены правоохранительными органами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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