Песков не стал комментировать вопрос об уране из Ирана

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Песков не стал отвечать на вопрос о передаче России запасов обогащенного урана
Песков не стал отвечать на вопрос о передаче России запасов обогащенного урана Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о предложении США Ирану передать запасы обогащенного урана России. Об этом он заявил во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

«Я оставляю без комментариев этот вопрос», — сказал Песков, комментируя публикацию в газете The Guardian. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее газета The Guardian сообщила, что переговорах в Омане 12 апреля представители США предложили Ирану передать свои запасы высокообогащенного урана третьей стране, такой как Россия. Этот вопрос обсуждался между министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и специальным посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Переговоры длились более двух с половиной часов и касались иранской ядерной программы и снятия санкций. В 2018 году США вышли из иранской ядерной сделки, заключенной в 2015 году, что привело к увеличению иранских запасов высокообогащенного урана.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о предложении США Ирану передать запасы обогащенного урана России. Об этом он заявил во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов. «Я оставляю без комментариев этот вопрос», — сказал Песков, комментируя публикацию в газете The Guardian. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее газета The Guardian сообщила, что переговорах в Омане 12 апреля представители США предложили Ирану передать свои запасы высокообогащенного урана третьей стране, такой как Россия. Этот вопрос обсуждался между министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и специальным посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Переговоры длились более двух с половиной часов и касались иранской ядерной программы и снятия санкций. В 2018 году США вышли из иранской ядерной сделки, заключенной в 2015 году, что привело к увеличению иранских запасов высокообогащенного урана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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