«Это и наша победа»: Пашинян принял приглашение Путина на торжества в честь 80-летия Победы

Пашинян приедет на День Победы в Москву
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял приглашение Кремля на торжества в честь 80-летия Победы. 9 мая он будет присутствовать на Параде Победы в Москве, сообщил спикер парламента Армении Ален Симонян.
Симонян напомнил, что в ходе Великой Отечественной войны погибли 300 тысяч армян. «Это и наша победа», — заявил он, передает ТАСС. Симонян подчеркнул, что визит Пашиняна 9 мая в Москву касается только годовщины Победы и не связан с ЕС или с другими вопросами.
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