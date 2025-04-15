«Это и наша победа»: Пашинян принял приглашение Путина на торжества в честь 80-летия Победы

Пашинян приедет на 9 Мая в Москву
© Служба новостей «URA.RU»
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Пашинян приедет на День Победы в Москву
Пашинян приедет на День Победы в Москву Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял приглашение Кремля на торжества в честь 80-летия Победы. 9 мая он будет присутствовать на Параде Победы в Москве, сообщил спикер парламента Армении Ален Симонян.

Симонян напомнил, что в ходе Великой Отечественной войны погибли 300 тысяч армян. «Это и наша победа», — заявил он, передает ТАСС. Симонян подчеркнул, что визит Пашиняна 9 мая в Москву касается только годовщины Победы и не связан с ЕС или с другими вопросами.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял приглашение Кремля на торжества в честь 80-летия Победы. 9 мая он будет присутствовать на Параде Победы в Москве, сообщил спикер парламента Армении Ален Симонян. Симонян напомнил, что в ходе Великой Отечественной войны погибли 300 тысяч армян. «Это и наша победа», — заявил он, передает ТАСС. Симонян подчеркнул, что визит Пашиняна 9 мая в Москву касается только годовщины Победы и не связан с ЕС или с другими вопросами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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