Порывы ветра в Тюменской области будут достигать 23 м/с
В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение: 16 апреля порывы ветра будут достигать скорости 23 м/с. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления МЧС.
«Днем 16 апреля 2025 года на юге Тюменской области ожидаются порывы ветра. До 18-23 м/с», — указано в сообщении ГУ МЧС России по Тюменской области.
Во время непогоды жителям региона рекомендовано находиться подальше от рекламных щитов и шатких сооружений. А также не оставлять автомобили рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями.
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