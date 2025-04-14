14 апреля 2025

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

В Тюменской области ветер усилится до 23 м/с
© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра в Тюменской области будут достигать 23 м/с
Порывы ветра в Тюменской области будут достигать 23 м/с Фото:

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение: 16 апреля порывы ветра будут достигать скорости 23 м/с. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления МЧС.

«Днем 16 апреля 2025 года на юге Тюменской области ожидаются порывы ветра. До 18-23 м/с», — указано в сообщении ГУ МЧС России по Тюменской области.

Во время непогоды жителям региона рекомендовано находиться подальше от рекламных щитов и шатких сооружений. А также не оставлять автомобили рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями.

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В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение: 16 апреля порывы ветра будут достигать скорости 23 м/с. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления МЧС. «Днем 16 апреля 2025 года на юге Тюменской области ожидаются порывы ветра. До 18-23 м/с», — указано в сообщении ГУ МЧС России по Тюменской области. Во время непогоды жителям региона рекомендовано находиться подальше от рекламных щитов и шатких сооружений. А также не оставлять автомобили рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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