На эмблему Минспорта вернулись христианские кресты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый логотип Министерства спорта России
Новый логотип Министерства спорта России Фото:

Министерство спорта России восстановило христианские кресты на официальной эмблеме ведомства. Такое решение было принято министром спорта России Михаилом Дегтяревым.

Минспорт России вернул христианские кресты на логотип ведомства
Минспорт России вернул христианские кресты на логотип ведомства
Фото:

«На эмблеме Министерства спорта Российской Федерации вновь появились христианские кресты», — сообщает министр у себя в telegram-канале. Он обратил внимание, что неизвестно когда кресты на эмблеме заменили «ромбиками». Обновленный вариант логотипа с традиционной символикой уже начал использоваться. 

«Сейчас приводим в соответствие. У нас кресты возвращаются на двуглавого орла с коронами, который является символом Министерства спорта», — заключил министр. 

Михаил Дегтярев занял пост министра спорта РФ в мае 2024 года. В декабре его избрали президентом Олимпийского комитета России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство спорта России восстановило христианские кресты на официальной эмблеме ведомства. Такое решение было принято министром спорта России Михаилом Дегтяревым. «На эмблеме Министерства спорта Российской Федерации вновь появились христианские кресты», — сообщает министр у себя в telegram-канале. Он обратил внимание, что неизвестно когда кресты на эмблеме заменили «ромбиками». Обновленный вариант логотипа с традиционной символикой уже начал использоваться.  «Сейчас приводим в соответствие. У нас кресты возвращаются на двуглавого орла с коронами, который является символом Министерства спорта», — заключил министр.  Михаил Дегтярев занял пост министра спорта РФ в мае 2024 года. В декабре его избрали президентом Олимпийского комитета России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...