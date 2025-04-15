Министерство спорта России восстановило христианские кресты на официальной эмблеме ведомства. Такое решение было принято министром спорта России Михаилом Дегтяревым.
«На эмблеме Министерства спорта Российской Федерации вновь появились христианские кресты», — сообщает министр у себя в telegram-канале. Он обратил внимание, что неизвестно когда кресты на эмблеме заменили «ромбиками». Обновленный вариант логотипа с традиционной символикой уже начал использоваться.
«Сейчас приводим в соответствие. У нас кресты возвращаются на двуглавого орла с коронами, который является символом Министерства спорта», — заключил министр.
Михаил Дегтярев занял пост министра спорта РФ в мае 2024 года. В декабре его избрали президентом Олимпийского комитета России.
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