Крупная продуктовая сеть в Перми обманула победителя своего розыгрыша

Продуктовая сеть «Монетка» признана виновной в нарушении закона о рекламе. В ходе рекламной акции она разыгрывала призы за покупку товаров на сумму более одной тысячи рублей.
«Заявителю, победившему в розыгрыше, не вручили главный приз. Причиной стало его отсутствие в магазине на момент проведения розыгрыша», — сообщает Пермское УФАС в соцсети «ВКонтакте».
Антимонопольщики выяснили, что в тексте рекламы магазина отсутствовала информация о дате, времени и иных обязательных условиях проведения розыгрыша призов. В том числе там не было сказано о том, что победитель должен лично присутствовать на награждении. За это ООО «Элемент — Трейд», работающему под брендом продуктовой сети, грозит административная ответственность.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Пермское УФАС наказало оптику и салон ортопедии за нарушения закона о рекламе. В обоих случаях были допущены идентичные нарушения. В распространяемой рекламе отсутствовали предупреждения о наличии противопоказаний к применению товаров и услуг, рекомендации о необходимости ознакомления с инструкцией или получения консультации специалистов.
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