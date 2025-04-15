Крупная продуктовая сеть в Перми обманула победителя своего розыгрыша

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Он лично не присутствовал на награждении, за это его лишили приза
Он лично не присутствовал на награждении, за это его лишили приза Фото:

Продуктовая сеть «Монетка» признана виновной в нарушении закона о рекламе. В ходе рекламной акции она разыгрывала призы за покупку товаров на сумму более одной тысячи рублей.

«Заявителю, победившему в розыгрыше, не вручили главный приз. Причиной стало его  отсутствие в магазине на момент проведения розыгрыша», — сообщает Пермское УФАС в соцсети «ВКонтакте». 

Антимонопольщики выяснили, что в тексте рекламы магазина отсутствовала информация о дате, времени и иных обязательных условиях проведения розыгрыша призов. В том числе там не было сказано о том, что победитель должен лично присутствовать на награждении. За это ООО «Элемент — Трейд», работающему под брендом продуктовой сети, грозит административная ответственность.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Пермское УФАС наказало оптику и салон ортопедии за нарушения закона о рекламе. В обоих случаях были допущены идентичные нарушения. В распространяемой рекламе отсутствовали предупреждения о наличии противопоказаний к применению товаров и услуг, рекомендации о необходимости ознакомления с инструкцией или получения консультации специалистов.

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Продуктовая сеть «Монетка» признана виновной в нарушении закона о рекламе. В ходе рекламной акции она разыгрывала призы за покупку товаров на сумму более одной тысячи рублей. «Заявителю, победившему в розыгрыше, не вручили главный приз. Причиной стало его  отсутствие в магазине на момент проведения розыгрыша», — сообщает Пермское УФАС в соцсети «ВКонтакте».  Антимонопольщики выяснили, что в тексте рекламы магазина отсутствовала информация о дате, времени и иных обязательных условиях проведения розыгрыша призов. В том числе там не было сказано о том, что победитель должен лично присутствовать на награждении. За это ООО «Элемент — Трейд», работающему под брендом продуктовой сети, грозит административная ответственность. Ранее URA.RU сообщало о том, что Пермское УФАС наказало оптику и салон ортопедии за нарушения закона о рекламе. В обоих случаях были допущены идентичные нарушения. В распространяемой рекламе отсутствовали предупреждения о наличии противопоказаний к применению товаров и услуг, рекомендации о необходимости ознакомления с инструкцией или получения консультации специалистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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