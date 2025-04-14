14 апреля 2025

Участникам массовой драки на турнире по футболу в ХМАО запретили ходить на матчи

© Служба новостей «URA.RU»
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Участники массовой драки в спорткомплексе Когалыма получили штрафы и запрет на посещение матчей
Участники массовой драки в спорткомплексе Когалыма получили штрафы и запрет на посещение матчей Фото:

В Когалыме (ХМАО) суд вынес приговор участникам массовой драки, произошедшей во время турнира по мини-футболу в спорткомплексе «Юбилейный». Фигурантам дела назначили штрафы и запретили посещать спортивные мероприятия в течение года, сообщила полиция Югры в telegram-канале.

«Все фигуранты привлечены к административной ответственности по статье 20.31 КоАП РФ. Решением Когалымского городского суда правонарушителям вынесен административный штраф в размере 10 тысяч рублей каждому, а также наложен запрет на посещение ими мест проведения спортивных мероприятий сроком на один год», — сообщили в пресс-службе полиции.

Инцидент произошел во время соревнования в Когалыме, когда группа болельщиков напала на мужчину. По словам очевидцев, конфликт начался из-за того, что мужчина с супругой сели на трибуну, предназначенную для болельщиков другой команды. В ходе проверки было возбуждено административное дело в отношении каждого из них.

Ранее URA.RU сообщало о массовой драке на спортивных мероприятиях в Когалыме, когда группа мужчин напала на болельщика, вызвав столкновение. Этот инцидент привлек внимание общественности и полиции.

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В Когалыме (ХМАО) суд вынес приговор участникам массовой драки, произошедшей во время турнира по мини-футболу в спорткомплексе «Юбилейный». Фигурантам дела назначили штрафы и запретили посещать спортивные мероприятия в течение года, сообщила полиция Югры в telegram-канале. «Все фигуранты привлечены к административной ответственности по статье 20.31 КоАП РФ. Решением Когалымского городского суда правонарушителям вынесен административный штраф в размере 10 тысяч рублей каждому, а также наложен запрет на посещение ими мест проведения спортивных мероприятий сроком на один год», — сообщили в пресс-службе полиции. Инцидент произошел во время соревнования в Когалыме, когда группа болельщиков напала на мужчину. По словам очевидцев, конфликт начался из-за того, что мужчина с супругой сели на трибуну, предназначенную для болельщиков другой команды. В ходе проверки было возбуждено административное дело в отношении каждого из них. Ранее URA.RU сообщало о массовой драке на спортивных мероприятиях в Когалыме, когда группа мужчин напала на болельщика, вызвав столкновение. Этот инцидент привлек внимание общественности и полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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