Участникам массовой драки на турнире по футболу в ХМАО запретили ходить на матчи

В Когалыме (ХМАО) суд вынес приговор участникам массовой драки, произошедшей во время турнира по мини-футболу в спорткомплексе «Юбилейный». Фигурантам дела назначили штрафы и запретили посещать спортивные мероприятия в течение года, сообщила полиция Югры в telegram-канале.
«Все фигуранты привлечены к административной ответственности по статье 20.31 КоАП РФ. Решением Когалымского городского суда правонарушителям вынесен административный штраф в размере 10 тысяч рублей каждому, а также наложен запрет на посещение ими мест проведения спортивных мероприятий сроком на один год», — сообщили в пресс-службе полиции.
Инцидент произошел во время соревнования в Когалыме, когда группа болельщиков напала на мужчину. По словам очевидцев, конфликт начался из-за того, что мужчина с супругой сели на трибуну, предназначенную для болельщиков другой команды. В ходе проверки было возбуждено административное дело в отношении каждого из них.
Ранее URA.RU сообщало о массовой драке на спортивных мероприятиях в Когалыме, когда группа мужчин напала на болельщика, вызвав столкновение. Этот инцидент привлек внимание общественности и полиции.
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