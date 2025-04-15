Рособрнадзор внедрит в ОГЭ технологии проведения ЕГЭ

Рособрнадзор планирует к 2026 году внедрить технологии, используемые при проведении ЕГЭ, в процесс организации ОГЭ. Также предусмотрена модернизация форм допуска к государственной итоговой аттестации для учеников 9-х и 11-х классов. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Рособрнадзора.
«В краткосрочной перспективе до 2026 года будут проработаны такие вопросы, как внедрение в ОГЭ технологий проведения ЕГЭ, модернизация форм допуска к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов, разработка перспективных моделей заданий ЕГЭ по химии, физике, литературе, истории, информатике и иностранным языкам», — говорится в сообщении. Информацию об этом представители Рособрнадзора выложили на сайте ведомства.
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркнул значимость постоянного совершенствования ЕГЭ. Он отметил, что на Всероссийском общественном обсуждении предложений по развитию ГИА был принят перечень мероприятий, направленных на улучшение содержательной составляющей экзамена и процедур его проведения, а также на обеспечение прав участников экзаменов.
Ранее стало известно, что в РФ изменили порядок проведения ЕГЭ и теперь в каждом пункте сдачи экзамена должны присутствовать представители родителей школьников. Они станут следить за соблюдением прав выпускников и комфортными условиями на экзамене.
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