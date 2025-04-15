В ГД сравнили Зеленского с героем анекдота про бедняка и богача

Депутат Госдумы Хамитов сравнил Зеленского с героем анекдота
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Хамитов сравнил действия Зеленского с анекдотом
Хамитов сравнил действия Зеленского с анекдотом Фото:

Депутат Госдумы Амир Хамитов сравнил главу Украины Владимира Зеленского с персонажем анекдота о бедняке и богаче. Поводом стало заявление украинского лидера о «теплом тоне» диалога США с Россией.

«Вспоминается старый анекдот: богатый приятель пожалел бедного друга и взял его на работу», — рассказал Хамитов РИА Новости. Единственной обязанностью нового сотрудника было раз в неделю относить один мешок с деньгами начальнику, оставляя второй себе. Со временем тот стал возмущаться, что таскает мешки один, а деньги делятся поровну, пояснил депутат.

Хамитов считает очередное заявление Зеленского в адрес России «истеричным выпадом». Это уже не первая подобная выходка киевского лидера, но на этот раз она идет в сторону США, заметил депутат. Он обозвал Зеленского «ревнивой капризулькой». 

Зеленский обвинял правительство США в поддержке России, в частности отметил вице-президента США Джей Ди Вэнса. Глава Украины считает, что на вице-президента могло оказать влияние политическое руководство России, потому что Вэнс поддерживает политику президента России Владимира Путина.

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Депутат Госдумы Амир Хамитов сравнил главу Украины Владимира Зеленского с персонажем анекдота о бедняке и богаче. Поводом стало заявление украинского лидера о «теплом тоне» диалога США с Россией. «Вспоминается старый анекдот: богатый приятель пожалел бедного друга и взял его на работу», — рассказал Хамитов РИА Новости. Единственной обязанностью нового сотрудника было раз в неделю относить один мешок с деньгами начальнику, оставляя второй себе. Со временем тот стал возмущаться, что таскает мешки один, а деньги делятся поровну, пояснил депутат. Хамитов считает очередное заявление Зеленского в адрес России «истеричным выпадом». Это уже не первая подобная выходка киевского лидера, но на этот раз она идет в сторону США, заметил депутат. Он обозвал Зеленского «ревнивой капризулькой».  Зеленский обвинял правительство США в поддержке России, в частности отметил вице-президента США Джей Ди Вэнса. Глава Украины считает, что на вице-президента могло оказать влияние политическое руководство России, потому что Вэнс поддерживает политику президента России Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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