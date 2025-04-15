Профайл подполковника Попова, назначенного начальником МО МВД «Юргамышский»

В межрайонный отдел полиции «Юргамышский» назначен новый начальник. Им стал подполковник полиции Иван Попов. Чем известен новый силовик-руководитель — в материале URA.RU на основе данных, предоставленных УМВВД региона.
Образование
Иван Попов родился 16 августа 1976 года в городе Куртамыше Курганской области. В 1997 году он успешно завершил обучение в Шадринском государственном педагогическом институте.
Работа в органах
Свою карьеру в органах внутренних дел он начал в 1999 году. Попов получил должность стажера-инспектора в дорожно-патрульной службе ОБДПС ГИБДД УВД Курганской области. С 2001 по 2003 год мужчина работал милиционером в отделении патрульно-постовой службы милиции ОВД Куртамышского района. В период с 2003 по 2018 год он занимал различные должности в отделении уголовного розыска МО МВД России «Куртамышский».
Опыт на руководящих должностях
В 2018 году Попов был назначен на должность заместителя начальника полиции по оперативной работе в МО МВД России «Куртамышский». А уже в 2020 году он стал заместителем начальника данного подразделения, одновременно исполняя обязанности начальника полиции.
С 2021 по 2025 год Иван Алексеевич продолжил службу в ОМВД России «Катайский». Там он также исполнял обязанности замначальника отдела полиции.
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