В Екатеринбурге полиция ворвалась в вейп-шоп бывшего борца с коррупцией. Видео

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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, полиция
Силовая операция прошла на Сортировке Фото:

В Екатеринбурге общественники и силовики накрыли вейп-шоп «Табак №1» на улице Пехотинцев, 2В, где, предположительно, продают паленые электронные сигареты. Торговую точку держит бывший сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции екатеринбургского УМВД РФ, сказал URA.RU член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

«На продукции переклеены марки. Из салона изъяли жидкости для электронных POD-систем, которые имели признаки контрафактности. Этой сетью сейчас владеет бывший оперуполномоченный Кирилл Карпов. Склад и главный офис фирмы находятся на Шаронова, 31», — сообщил Чукреев.

Карпов в беседе с URA.RU заявил, что изъятая продукция имела зеленую марку маркировки «Честный знак». «У сотрудников ОП-10 и Дмитрия Викторовича [Чукреева] возникли подозрения в оригинальности продукции. В адрес Росалкогольтабакконтроль будет направлен запрос с целью установления подлинности марки», — отметил бывший полицейский.

По его словам, одна из последних проверок в его магазине прошла 1 марта. Тогда выявили нарушения, которые уже устранены, уверяет Карпов. «Пару недель назад тоже была ревизия. Проверяющие не нашли нарушений», — добавил коммерсант.

URA.RU обратилось за комментарием в городское УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге общественники и силовики накрыли вейп-шоп «Табак №1» на улице Пехотинцев, 2В, где, предположительно, продают паленые электронные сигареты. Торговую точку держит бывший сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции екатеринбургского УМВД РФ, сказал URA.RU член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «На продукции переклеены марки. Из салона изъяли жидкости для электронных POD-систем, которые имели признаки контрафактности. Этой сетью сейчас владеет бывший оперуполномоченный Кирилл Карпов. Склад и главный офис фирмы находятся на Шаронова, 31», — сообщил Чукреев. Карпов в беседе с URA.RU заявил, что изъятая продукция имела зеленую марку маркировки «Честный знак». «У сотрудников ОП-10 и Дмитрия Викторовича [Чукреева] возникли подозрения в оригинальности продукции. В адрес Росалкогольтабакконтроль будет направлен запрос с целью установления подлинности марки», — отметил бывший полицейский. По его словам, одна из последних проверок в его магазине прошла 1 марта. Тогда выявили нарушения, которые уже устранены, уверяет Карпов. «Пару недель назад тоже была ревизия. Проверяющие не нашли нарушений», — добавил коммерсант. URA.RU обратилось за комментарием в городское УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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