Ямальским факториям не хватает своего хлеба

В ЯНАО фактории практически не производят своего хлеба. Из 25 пунктов снабжения только на двух выпекают хлебобулочные изделия. На проблему обратили внимание участники расширенного заседания комитета окружного парламента.
«Специалисты обратили внимание, что из 25 факторий хлеб выпекается только на двух. Выяснилось, что основное препятствие — необходимость оформления большого пакета документов», — сообщается в релизе, размещенном в telegram-канале окружного департамента АПК. Проблема нехватки хлеба в пунктах снабжения отдаленных поселений Ямала обсуждали участники выездного расширенного заседания комитета окружного Закcобрания по вопросам развития АПК и делам КМНС.
По данным окружного департамента АПК, специалисты ведомства готовы оказывать индивидуальную помощь предпринимателям, намеренным заняться выпечкой хлеба. К тому же, им окажут господдержку. Это может быть как компенсация фактических затрат, так и финансовое обеспечение организаций. Что предпочитетельнее, участники совещания пока не решили.
Также источник сообщает, что в пунктах снабжения местные жители могут приобрести продукты питания, товары первой необходимости, топливо, получить первичную медицинскую помощь, а также сбыть ягоды или оленьи рога. В 2024 году хлеб, как и другие продукты первой необходимости, на фактории поставляли централизованно. Так, в 13 пунктов доставили более 500 тонн продуктов и товаров первой необходимости. Также для них выпекли около 140 тонн хлеба.
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