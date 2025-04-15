В Перми подорожал проект капремонта знаменитого памятника архитектуры

В Перми вновь ищут проектировщика для капремонта несущих конструкций «Доходного дома купца Камчатова» по улице Куйбышева, 7. Стоимость работ выросла до 2,9 млн рублей.
«Выполнение работ по разработке проектной документации на капремонт несущих конструкций многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия (улица Куйбышева, 7, подъезды №№8, 9, 10). Работы проводятся в рамках исполнения решения суда, вступившего в законную силу. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,9 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.
В проекте требуется предусмотреть замену, усиление или восстановление строительных конструкций дома и их элементов, в том числе восстановление перегородок, полов, потолков, демонтированных для выполнения работ. Завершить работы необходимо до 23 ноября 2025 года.
Основное четырехэтажное здание дома было построено во второй половине ХIX века. Позже к нему добавлялись пристройки. В начале XX века в здании работали кондитерские, пивные ларьки, портновская мастерская. В 1916 году в здании расположились факультеты Петроградского университета: юридический и историко-философский. С 1930 года здесь была авиашкола, позже ее преобразовали в институт ракетных войск. В 2000 году здание внесли в список памятников градостроительства и архитектуры.
В 2012 году Ленинский районный суд обязал власти Перми провести капремонт дома, но работы выполнили только в одном подъезде. В 2016 году дом решили обследовать и определить, можно ли его ремонтировать, но работы так и не начались. Еще через три года в ситуацию вмешалась прокуратура. В 2020 году контракт на разработку проекта заключили с ОАО «Вологодский трест инженерно-строительных изысканий», но его судьба неизвестна.
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