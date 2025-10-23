В пермском заксобрании началось тайное голосование

В заксобрании Пермского края началась процедура выбора нового первого вице-спикера. Занимавший эту должность Вячеслав Григорьев был назначен сенатором. Председатель краевого парламента Валерий Сухих выдвинул экс-министра сельского хозяйства Александра Козюкова. Других предложений не поступило. Трансляция заседания проходит на сайте ЗС.

Вопросов к Козюкову не было. Валерий Сухих поинтересовался только, нет ли самоотвода, на что Козюков скромно ответил, что нет. Проводить голосование депутаты будут в самом конце заседания. Александр Козюков ранее был техническим соперником Дмитрия Махонина на праймериз ЕР по выборам губернатора региона.