В Тюмени 11-летняя девочка порвала почку во время квеста «Прятки в темноте»

В Тюмени 11-летняя девочка во время квеста «Прятки в темноте» упала с высокой платформы и получила разрыв левой почки. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. За это организаторы игры должны будут выплатить пострадавшей миллион рублей, а позже были оштрафованы еще на 350 тысяч рублей.
«Установлено, что в ноябре 2023 года 11-летняя дочь заявительницы в ходе празднования дня рождения проходила квест „Прятки в темноте“ в Тюмени. Во время игры в темноте девочка поднялась на платформу и упала вниз, ударившись о прямоугольную конструкцию и получив травму. В результате падения у ребенка в медицинском учреждении диагностирован разрыв левой почки, который причинил тяжкий вред ее здоровью по признаку опасности для жизни», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области.
Во время проверки квест-рума эксперты нашли многочисленные нарушения. Элементы игровой зоны не соответствовали требованиям безопасности, а персонал не обладал необходимой квалификацией и не проводил с участниками квеста вводный инструктаж. Игрокам также не предоставлялись средства защиты от травм.
В ходе рассмотрения гражданского дела владелец квест-рума выплатила пострадавшей стороне миллион рублей. Еще 200 тысяч рублей с организатора игр суд взыскал в качестве штрафа.
«За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, организатор квеста в декабре 2024 года привлечена к уголовной ответственности п. „в “ ч. 2 ст. 238 УК РФ. В виде штрафа в размере 150 тысяч рублей», — сообщает прокуратура Тюменской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!