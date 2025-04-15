Умер бывший судья Пермского краевого суда Александр Григоренко

Ушел из жизни бывший судья Пермского краевого суда Александр Григоренко. В 2007 году он ушел в отставку, проработав в судебной системе 23 года.
«За эти годы Александр Павлович запомнился, как компетентный и ответственный судья. Он качественно и своевременно осуществлял правосудие, пользовался авторитетом и уважением у коллег», — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда на официальном сайте.
Александр Григоренко родился в 1955 году в Кизеле. В 1983 году окончил юрфак ПГУ. Начал путь в судебной системе в качестве со стажера Свердловского районного народного суда Перми. И уже в марте 1984 года был избран народным судьей этого же судебного органа. В 1987 году его назначили судьей Пермского областного суда, а затем — зампредседателя.
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