Умер бывший судья Пермского краевого суда Александр Григоренко

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Он проработал в судебной системе 23 года
Он проработал в судебной системе 23 года Фото:

Ушел из жизни бывший судья Пермского краевого суда Александр Григоренко. В 2007 году он ушел в отставку, проработав в судебной системе 23 года. 

«За эти годы Александр Павлович запомнился, как компетентный и ответственный судья. Он качественно и своевременно осуществлял правосудие, пользовался авторитетом и уважением у коллег», — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда на официальном сайте. 

Александр Григоренко родился в 1955 году в Кизеле. В 1983 году окончил юрфак ПГУ. Начал путь в судебной системе в качестве со стажера Свердловского районного народного суда Перми. И уже в марте 1984 года был избран народным судьей этого же судебного органа. В 1987 году его назначили судьей Пермского областного суда, а затем — зампредседателя.

Он пользовался авторитетом и уважением у коллег
Он пользовался авторитетом и уважением у коллег
Фото:

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Ушел из жизни бывший судья Пермского краевого суда Александр Григоренко. В 2007 году он ушел в отставку, проработав в судебной системе 23 года.  «За эти годы Александр Павлович запомнился, как компетентный и ответственный судья. Он качественно и своевременно осуществлял правосудие, пользовался авторитетом и уважением у коллег», — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда на официальном сайте.  Александр Григоренко родился в 1955 году в Кизеле. В 1983 году окончил юрфак ПГУ. Начал путь в судебной системе в качестве со стажера Свердловского районного народного суда Перми. И уже в марте 1984 года был избран народным судьей этого же судебного органа. В 1987 году его назначили судьей Пермского областного суда, а затем — зампредседателя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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