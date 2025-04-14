Тысячный иностранец, разделяющий российские ценности, подал заявление на ВРП

Министерство внутренних дел России зарегистрировало тысячное заявление на выдачу разрешения на временное проживание (ВРП) от иностранцев, которые разделяют российские духовно-нравственные ценности. Тысячным заявителем стал гражданин Чехии, выбравший Петербург в качестве нового места для своей жизни. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
«Тысячным желающим получить разрешение на временное проживание стал гражданин Чехии, который выбрал своим новым домом город Санкт-Петербург», — пишет Волк в своем telegram-канале. Согласно Указу Президента Российской Федерации, был установлен упрощенный порядок въезда и пребывания для иностранных граждан, поддерживающих традиционные российские ценности. Этот документ значительно облегчает процесс получения разрешений на временное проживание.
Для удобства иностранцев, находящихся на территории России и ожидающих решения по своим заявлениям, предусмотрено автоматическое продление срока действия виз и разрешений на временное пребывание. Это позволяет избежать юридических неопределенностей и способствует более гладкой интеграции в российское общество.
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