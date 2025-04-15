Хинштейн: в Рыльске из-за ударов ВСУ загорелись жилые дома

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ВСУ нанесли удар по Рыльску, загорелось несколько частных домов, заявил Хинштейн
ВСУ нанесли удар по Рыльску, загорелось несколько частных домов, заявил Хинштейн Фото:
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ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Рыльске произошли возгорания в нескольких жилых домах. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, отметив, что атака была осуществлена с использованием беспилотников.

«Сегодня ВСУ осуществили сброс с беспилотников в городе Рыльске. В результате атаки произошло возгорание в нескольких частных домах», — заявил Хинштейн. Об этом врио главы региона написал в своем telegram-канале

Пожарные расчеты оперативно прибыли на место происшествия и уже локализовали возгорание. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Хинштейн призвал жителей быть осторожными и соблюдать меры безопасности, подчеркивая, что противник продолжает попытки атаковать российскую территорию.

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В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Рыльске произошли возгорания в нескольких жилых домах. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, отметив, что атака была осуществлена с использованием беспилотников. «Сегодня ВСУ осуществили сброс с беспилотников в городе Рыльске. В результате атаки произошло возгорание в нескольких частных домах», — заявил Хинштейн. Об этом врио главы региона написал в своем telegram-канале.  Пожарные расчеты оперативно прибыли на место происшествия и уже локализовали возгорание. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Хинштейн призвал жителей быть осторожными и соблюдать меры безопасности, подчеркивая, что противник продолжает попытки атаковать российскую территорию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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