Хинштейн: в Рыльске из-за ударов ВСУ загорелись жилые дома

В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Рыльске произошли возгорания в нескольких жилых домах. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, отметив, что атака была осуществлена с использованием беспилотников.
«Сегодня ВСУ осуществили сброс с беспилотников в городе Рыльске. В результате атаки произошло возгорание в нескольких частных домах», — заявил Хинштейн. Об этом врио главы региона написал в своем telegram-канале.
Пожарные расчеты оперативно прибыли на место происшествия и уже локализовали возгорание. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Хинштейн призвал жителей быть осторожными и соблюдать меры безопасности, подчеркивая, что противник продолжает попытки атаковать российскую территорию.
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