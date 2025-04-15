Путин забил тревогу из-за проблем со сроками строительства жилья в России

Строительный комплекс в России в последние годы динамично развивается, однако рост долгов застройщиков угрожает устойчивости рынка. Такую оценку отрасли дал президент РФ Владимир Путин.
«В целом по стране уже более 2 тысяч проектов в сфере строительства жилья реализуется с переносом сроков сдачи на шесть месяцев», — сказал президент на расширенном заседании Госсовета. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
По мнению президента, это создает риски для стабильности рынка. Он подчеркнул необходимость принятия срочных мер со стороны Центробанка и правительства, чтобы предотвратить возможный уход компаний с рынка и негативные последствия для экономики и занятости в отрасли.
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