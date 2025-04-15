Путин забил тревогу из-за проблем со сроками строительства жилья в России

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Путин прокомментировал рост строительный отрасли
Путин прокомментировал рост строительный отрасли Фото:

Строительный комплекс в России в последние годы динамично развивается, однако рост долгов застройщиков угрожает устойчивости рынка. Такую оценку отрасли дал президент РФ Владимир Путин.

«В целом по стране уже более 2 тысяч проектов в сфере строительства жилья реализуется с переносом сроков сдачи на шесть месяцев», — сказал президент на расширенном заседании Госсовета. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

По мнению президента, это создает риски для стабильности рынка. Он подчеркнул необходимость принятия срочных мер со стороны Центробанка и правительства, чтобы предотвратить возможный уход компаний с рынка и негативные последствия для экономики и занятости в отрасли.

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Строительный комплекс в России в последние годы динамично развивается, однако рост долгов застройщиков угрожает устойчивости рынка. Такую оценку отрасли дал президент РФ Владимир Путин. «В целом по стране уже более 2 тысяч проектов в сфере строительства жилья реализуется с переносом сроков сдачи на шесть месяцев», — сказал президент на расширенном заседании Госсовета. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». По мнению президента, это создает риски для стабильности рынка. Он подчеркнул необходимость принятия срочных мер со стороны Центробанка и правительства, чтобы предотвратить возможный уход компаний с рынка и негативные последствия для экономики и занятости в отрасли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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