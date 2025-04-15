В курганской школе разгорелся скандал. Между родителями и учителями разгорелся конфликт из-за личных переписок подростков. Родители рассказывают, что завуч одной из местных школ заставила ученицу при ней разблокировать телефон, чтобы сделать скриншоты переписки, где обсуждались педагоги. URA.RU в своем дайджесте расскажет все главные и интересные новости, которые произошли в Кургане за 15 апреля.
Ожог грелкой
Жительница Притобольного округа выиграла суд у курганской межрайонной больницы №3 после неудачной операции. Как сообщили URA.RU источники в медицинской сфере, женщина была госпитализирована с аппендицитом, а после наркоза очнулась с сильными болями в ногах — ей обожгли ноги грелкой с кипятком. Суд частично удовлетворил иск пациентки о возмещении ущерба, признав вину медиков в ненадлежащем послеоперационном уходе.
На те же грабли
Бывший координатор ЛДПР в Курганской области и депутат облдумы Юрий Ярушин вновь собирается баллотироваться в областную думу по одномандатному округу. По данным URA.RU, он, скорее всего, пойдет по Кетовскому округу №17. Новый лидер регионального отделения партии Владимир Сысоев подтвердил, что все лидеры общественного мнения идут одномандатниками, а по каким округам — решается сейчас. Впрочем, инсайдеры отмечают, что шансы Ярушина на победу в этом округе остаются невысокими.
Родители против учителей
В школе №22 Кургана разгорелся конфликт между родителями и педагогами из-за доступа к личной переписке школьников. Родители обвинили завуча в том, что она под давлением заставила ученицу разблокировать телефон и сделала скриншоты переписки, где обсуждались учителя. После этого детей вызывали на индивидуальные беседы, доводя до слез. Юристы считают, что действия педагогов могут нарушать право на неприкосновенность частной жизни и законы о персональных данных. В мэрии Кургана пообещали провести проверку по факту инцидента.
Опасность вождения без прав
Тем временем в Шумихе произошло серьезное ДТП: водитель «Нивы», лишенный прав, не справился с управлением, машина опрокинулась. Водитель и двое пассажиров, не пристегнутых ремнями, госпитализированы в реанимацию с тяжелыми травмами. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать ПДД и использовать ремни безопасности.
У бизнесмена еще одно ЧП
На заводе бизнесмена Владимира Баскаля в Кургане произошел несчастный случай. Там за полтора месяца уже второй инцидент: рабочий получил тяжелые травмы из-за хлопка газа. В феврале на этом же предприятии погибли двое сотрудников. Следователи и прокуратура проводят проверку, владельца предприятия пока не удалось получить комментарий.
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