Глава Челябинска Алексей Лошкин отметил героизм учителей и ученика, которые задержали дебошира в момент его нападения на школу №145 в поселке Новосинеглазово. На торжественной церемонии почетные грамоты получили учителя Николай Григорьев и Магомед Магомедов, а также ученик девятого класса Тигран Исингалеев. сообщили в пресс-службе мэрии.
«Вы настоящие герои. Не растерялись, оперативно отреагировали, задержали нарушителя и, возможно, предотвратили последствия, о которых даже думать страшно. Особенно восхищен действиями Тиграна, который, не раздумывая, первым бросился на защиту и обезвредил хулигана. За вашу смелость хочу лично вас поблагодарить и выразить свое уважение», — сказал Лошкин.
Также, мэр поздравил Алексея Сычева, победителя Всероссийского конкурса «Педагогический дебют», чья победа стала первой для Челябинска за 20 лет. Глава города выразил надежду на дальнейшие успехи молодых педагогов и отметил, что система образования перерождается, и все больше молодых специалистов приходят работать в школы.
Инцидент произошел утром 10 апреля. Тогда в школу поселка Новосинеглазово ворвался 25-летний мужчина, оказавшийся бывшим учеником. Он сломал турникет, проник в кабинет директора и повредил компьютер. Задержать его до приезда Росгвардии смогли учителя и школьник-спортсмен. Губернатор Алексей Текслер распорядился представить их к награде. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело. По данным агентства, нападавший стоит на учете в психдиспансере. Подробнее о ситуации — в сюжете URA.RU.
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