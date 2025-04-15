Курганец украл велосипеды и самокат, и попал в полицию

Жителя Кургана задержали из-за серии краж трех велосипедов и одного самоката. Об этом сообщается в официальном telegram-канале УМВД России по городу.
«В ходе дальнейшего расследования оперуполномоченные установили причастность молодого человека к кражам еще двух велосипедов и одного самоката. Злоумышленник похищал имущество свободным доступом, после чего сдавал в комиссионные магазины», — указано в посте. Полицейскими была изъята часть похищенного имущества.
Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска после кражи велосипеда из подъезда дома в начале апреля. По фактам хищений следователями отдела полиции №3 возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Санкция этой статьи может влечь лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».