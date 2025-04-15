Курганец украл велосипеды и самокат, и попал в полицию

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Курганца задержали за кражу велосипедов
Курганца задержали за кражу велосипедов Фото:

Жителя Кургана задержали из-за серии краж трех велосипедов и одного самоката. Об этом сообщается в официальном telegram-канале УМВД России по городу. 

 «В ходе дальнейшего расследования оперуполномоченные установили причастность молодого человека к кражам еще двух велосипедов и одного самоката. Злоумышленник похищал имущество свободным доступом, после чего сдавал в комиссионные магазины», — указано в посте. Полицейскими была изъята часть похищенного имущества.

Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска после кражи велосипеда из подъезда дома в начале апреля. По фактам хищений следователями отдела полиции №3 возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Санкция этой статьи может влечь лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

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Жителя Кургана задержали из-за серии краж трех велосипедов и одного самоката. Об этом сообщается в официальном telegram-канале УМВД России по городу.   «В ходе дальнейшего расследования оперуполномоченные установили причастность молодого человека к кражам еще двух велосипедов и одного самоката. Злоумышленник похищал имущество свободным доступом, после чего сдавал в комиссионные магазины», — указано в посте. Полицейскими была изъята часть похищенного имущества. Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска после кражи велосипеда из подъезда дома в начале апреля. По фактам хищений следователями отдела полиции №3 возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Санкция этой статьи может влечь лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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