Экс-полицейский из ХМАО получил срок за взятки с пьяных водителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд отправил за решетку на семь лет бывшего сотрудника ГИБДД за взятки
Суд отправил за решетку на семь лет бывшего сотрудника ГИБДД за взятки Фото:

В Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа бывший сотрудник ГИБДД был приговорен к семи годам лишения свободы за вымогательство взяток. Он требовал деньги с пьяных водителей и обещал, что не составит протокол.

«Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что подсудимый, установив у граждан состояние алкогольного опьянения при управлении транспортными средствами, требовал от них передачи ему денежных средств за несоставление протоколов об административных правонарушениях. Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде лишения свободы сроком на семь лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.

Суд учел доказательства, предоставленные прокуратурой. По материалам дела, сотрудник ГИБДД требовал деньги с водителей за то, что закрывал глаза на нарушение закона. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Ранее URA.RU сообщало,  что суд Лангепаса (ХМАО) приговорил к реальному и условному сроку двоих бывших полицейских, которые вымогали взятку с подозреваемого в краже телефона. Одному дали три года лишения свободы. Его пособник осужден к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа бывший сотрудник ГИБДД был приговорен к семи годам лишения свободы за вымогательство взяток. Он требовал деньги с пьяных водителей и обещал, что не составит протокол. «Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что подсудимый, установив у граждан состояние алкогольного опьянения при управлении транспортными средствами, требовал от них передачи ему денежных средств за несоставление протоколов об административных правонарушениях. Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде лишения свободы сроком на семь лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте. Суд учел доказательства, предоставленные прокуратурой. По материалам дела, сотрудник ГИБДД требовал деньги с водителей за то, что закрывал глаза на нарушение закона. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела. Ранее URA.RU сообщало,  что суд Лангепаса (ХМАО) приговорил к реальному и условному сроку двоих бывших полицейских, которые вымогали взятку с подозреваемого в краже телефона. Одному дали три года лишения свободы. Его пособник осужден к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...