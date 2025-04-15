Экс-полицейский из ХМАО получил срок за взятки с пьяных водителей

В Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа бывший сотрудник ГИБДД был приговорен к семи годам лишения свободы за вымогательство взяток. Он требовал деньги с пьяных водителей и обещал, что не составит протокол.
«Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что подсудимый, установив у граждан состояние алкогольного опьянения при управлении транспортными средствами, требовал от них передачи ему денежных средств за несоставление протоколов об административных правонарушениях. Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде лишения свободы сроком на семь лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.
Суд учел доказательства, предоставленные прокуратурой. По материалам дела, сотрудник ГИБДД требовал деньги с водителей за то, что закрывал глаза на нарушение закона. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела.
Ранее URA.RU сообщало, что суд Лангепаса (ХМАО) приговорил к реальному и условному сроку двоих бывших полицейских, которые вымогали взятку с подозреваемого в краже телефона. Одному дали три года лишения свободы. Его пособник осужден к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно.
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